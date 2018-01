Davos 2018 im Zeichen der Frauenrechte

Bern/Wien. Am Dienstag wird das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos eröffnet. Die heftigen Schneefälle sorgten im Vorfeld zum Teil für Probleme bei der Anreise. Im schweizerischen Unterengadin waren die Bahnstrecken unterbrochen, von Filisur nach Davos gelangten Reisende nur mit dem Bus statt mit dem Zug. Verkehrsprobleme wegen der Lawinengefahr gab es auch im Raum Disentis.

Kanzlerin Merkel reist an

Allerdings erweist sich nicht nur der Schnee als hinderlich. Bis zuletzt wurde gerätselt, ob US-Präsident Donald Trump wegen des aktuellen Government-Shutdown in den USA den Weg in die Schweiz findet. Solange Republikaner und Demokraten keinem Budget zustimmen, stehen in den USA alle Räder still. Sicher mit von der Partie ist unter anderem die Premierministerin des EU-Austrittskandidaten Großbritannien, Theresa May. Außerdem auf der Teilnehmerliste: Paolo Gentiloni, der Regierungschef von Italien, wo Anfang März Parlamentswahlen anstehen. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Mittwoch nach Davos reisen.





Die Jahrestagung legt heuer auch mit Blick auf die #MeToo-Debatte einen besonderen Fokus auf Frauenrechte. Laut einer WEF-Studie, die knapp vor dem Gipfel präsentiert wurde, gefährdet die Industrie 4.0 vor allem Arbeitsplätze von Frauen. Von den 1,4 Millionen Jobs, die bis 2024 allein in den USA vom digitalen Wandel der Arbeitswelt bedroht würden, werde die Mehrheit (57 Prozent) von Frauen ausgeübt, teilte das WEF mit. "Dies ist eine besorgniserregende Entwicklung." Zudem seien Frauen gerade in den Bereichen unterrepräsentiert, in denen Job-Wachstum erwartet werde. Entgegen bisherigen Annahmen seien Frauen mit Jobs als Sekretärinnen oder Verwaltungsangestellte gefährdeter als ihre männlichen Kollegen, die etwa als Schichtarbeiter angestellt seien, so das WEF.