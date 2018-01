Weltwirtschaftsforum beginnt in Davos

Davos. Im Schweizer Skiort Davos beginnt am Dienstag die 48. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Das Treffen von mehr als 3.000 Spitzenpolitikern und Topmanagern sowie Vertretern internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft steht in diesem Jahr unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt".

Den Beginn macht die Rede des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi um 11 Uhr. Später steht auch eine Ansprache des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau auf dem Programm (17.30 Uhr).

Information Das Weltwirtschaftsforum (WEF) , das 1971 vom deutschen Professor Klaus Schwab ins Leben gerufen worden war, hat sich zum Ziel gesetzt, "den Zustand der Welt zu verbessern".

Frage nach "gemeinsamer Zukunft"

Im Mittelpunkt des jährlichen Treffens steht die Frage, wie "in einer zerrissenen Welt eine gemeinsame Zukunft" entstehen kann. Dazu sind in dem Schweizer Alpenkurort zahlreiche Sitzungen, Workshops und Diskussionsrunden geplant.

Zu dem Treffen haben sich 3000 Teilnehmer angemeldet, darunter 70 Staats- und Regierungschefs und rund 1900 Konzernlenker. Aus Europa werden unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May erwartet.

Auch US-Präsident Donald Trump wird nach Davos reisen, wie das Weiße Haus am Montag noch einmal bestätigte. Er soll am Freitag die Abschlussrede halten. Sein Motto "Amerika zuerst" steht im Kontrast zu den von vielen Davos-Teilnehmern favorisierten Themen Globalisierung und Freihandel.