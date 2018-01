Das Zinstief bleibt

Tokio. (reu/red) Trotz der Eindämmung der Geldflut in den Vereinigten Staaten und der Eurozone hält Japans Notenbank auch nach der Jahreswende an ihrer betont lockeren Linie fest. Der Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bleibt bei 0,1 Prozent, teilte die Bank von Japan (BoJ) am Dienstag mit. Sie strebt weiterhin eine Rendite von rund null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen an. Die Entscheidung fiel mit acht zu eins Stimmen.

"Für Japans Wirtschaft ist es wichtig, dass die BoJ geduldig ihre kraftvolle Politik der geldpolitischen Lockerung fortsetzt", sagte Notenbankchef Haruhiko Kuroda. Der negative Zinssatz gilt seit Februar 2016. Damit sollen Banken davon abgehalten werden, Geld bei der BoJ zu parken, statt es als Kredite für Investitionen zu vergeben.





Die Zentralbank sei laut Kuroda wegen der anhaltend niedrigen Inflation aber noch nicht in der Lage, die Zügel zu straffen. Anders als in anderen Währungsgebieten, wo die Teuerungsraten bereits um 1,5 Prozent pendelten, sei in Japan noch immer kaum Preisauftrieb spürbar. Dabei hat sich die BoJ auf die Fahnen geschrieben, mit ihrer Geldschwemme dafür zu sorgen, dass die Inflationsrate bis Anfang des kommenden Jahrzehnts auf die Marke von zwei Prozent getrieben wird: "Diese ist noch in einer gewissen Entfernung. Daher können wir noch nicht darüber sprechen, wie wir eine Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik takten", so Kuroda.

Mit Blick auf die Preisentwicklung schlug die Bank of Japan jedoch optimistischere Töne an als noch vor einem Vierteljahr. "Die Inflationserwartung hat sich zuletzt seitwärts entwickelt", hieß es in dem Quartalsbericht.

Die Notenbank versucht seit Jahren mit Wertpapierkäufen in großem Stil, der Konjunktur Auftrieb zu verleihen. Eine Spirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und stockenden Investitionen hatte Japan lange Zeit gelähmt. Verbraucher schoben Käufe in der Hoffnung auf immer niedrigere Preise auf.

Nikkei auf 26-Jahres-Hoch

Mit ihrer Strategie befeuert die Zentralbank eine Hausse an der Börse von Tokio. Dort stand der Nikkei-Index bei mittlerweile 24.124 Punkten und somit auf einem 26-Jahres-Hoch.

Auch an den europäischen Börsen sowie in New York zeigen die Indizes weiter nach oben. Zunehmend Sorgen bereitet dafür der Europäischen Zentralbank der kräftige Anstieg des Euro. Experten gehen daher davon aus, dass Notenbank-Präsident Mario Draghi auf der Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt Äußerungen vermeiden wird, die die Gemeinschaftswährung noch weiter nach oben treiben können.

Es wird eine Bekräftigung der Aussage erwartet, dass die EZB die Schlüsselzinsen noch weit nach Ende der Anleihenkäufe auf dem derzeitigen Niveau halten will. Der Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Eine Änderung am Donnerstag gilt als ausgeschlossen. Parken Banken Geld bei der EZB, kostet sie das 0,4 Prozent Strafzinsen.

Unerwarteter Euro-Anstieg

Seit der Dezember-Zinssitzung hat die Gemeinschaftswährung rund vier Prozent auf über 1,22 Dollar zugelegt. In ihren Prognosen waren EZB-Volkswirte dagegen von 1,17 Dollar für die Jahre 2018 bis 2020 ausgegangen.

Hinter dem Euro-Anstieg steht vor allem das erst unlängst veröffentlichte Protokoll des EZB-Zinstreffens im Dezember. Darin kündigte sie früh in diesem Jahr eine Überprüfung ihres Ausblicks an. Dieser ist ein wichtiges Instrument, um die geldpolitischen Erwartungen an den Finanzmärkten zu steuern. Manche Marktteilnehmer hatten aus dem Papier herausgelesen, dass die Europäische Zentralbank womöglich erste Zinserhöhungen vorziehen könnte. Am Geldmarkt nahmen deshalb die Spekulationen auf einen ersten Schritt nach oben bereits in diesem Jahr zu.

Die EZB hat letztmalig im Jahr 2011 die Schlüsselzinsen angehoben.