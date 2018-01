Globalisierungsfans in der Defensive

Davos. Gerade rechtzeitig zum Beginn des World Economic Forum (WEF) endete das Schneegestöber. Davos drohte im Schnee zu versinken, die weiße Pracht reicht an manchen Stellen bis zur Hüfte, für die Gegend rund um Davos gilt Lawinenwarnstufe 5. Helikopter konnten wegen der schlechten Sicht nicht aufsteigen.

Nun hört man es wieder, das Geknatter der Hubschrauber, zeitweise ist die Sonne zu sehen und das Weltwirtschaftsforum zeigt sich von seiner besten Seite. Jedes Jahr im Winter wird der Tourismusort mit langer Tradition - Thomas Mann verewigte Davos in seinem 1924 erschienen Roman "Der Zauberberg" - völlig umgebaut. Auf der Hauptstraße "Promenade" sind die Fassaden neu gestaltet, Google, Facebook, Indonesien, Bank of America, die Bank HSBC, das Consultingunternehmen Accenture, der indische Konzern Tata, Russland, die Ukraine oder der indische Bundesstaat Andra Pradesh leisten sich den Luxus einer prestigeträchtigen Präsenz während des Weltwirtschaftsforums.





Keine Proteste

Die Straße ist wie ein Disneyland der internationalen Großkonzerne und der Länder, die sich ihnen als Wirtschaftsstandort anpreisen. Einzig die ebenfalls beachtliche Präsenz der Zürich-Versicherung gibt einen Hinweis darauf, dass Davos in der Schweiz liegt.

Eine Demonstration gegen das Forum gibt es in diesem Jahr in Davos keine - die Gemeinde hat den Demonstrationsansuchen der Jungen Sozialdemokraten und der Grünen nicht stattgegeben. Stattdessen wird nun in Zürich bei der Ankunft des US-Präsidenten gegen Donald Trump demonstriert.

Das Forum gibt auch längst kein gutes Feindbild mehr ab: Themen wie soziale Ungleichheit, Klimawandel und Umweltthemen, Armut und Entwicklungspolitik nehmen bei den Debatten seit einigen Jahren breiten Raum ein.

Eröffnet wurde das Forum dieses Jahr von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, der in seiner Eröffnungsrede vor der Bedrohung des Freihandels durch Protektionismus warnte. "Die Kräfte des Protektionismus erheben ihr Haupt gegen die Globalisierung", sagte Modi am Dienstag. Gespräche über Handelsabkommen seien ins Stocken geraten, neue Zollbarrieren würden errichtet. Die Reaktion auf diese Bedrohung für den Welthandel könnten nicht im Isolationismus liegen, sondern im "Verständnis und der Akzeptanz der Veränderungen", sagte der indische Premier, der mit einer großen Delegation von indischen Industriellen, Geschäftsleuten und Regierungsvertretern in die Schweizer Berge gereist war.

Modi stößt damit ins gleiche Horn wie Chinas Präsident Xi Jinping, der bei seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum 2017 - kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump - vor den Gefahren von Wirtschaftsabschottung und Handelskriegen gewarnt hatte. Protektionismus, das sei, als ob man sich zum Schutz vor der Außenwelt in eine "finstere Kammer" einschließe, in die dann aber kein Licht und keine Frischluft dringen können, sagte Xi im Jänner 2017. Die Globalisierung dürfe man nicht abschreiben, sondern man müsse ihre Folgen abfedern. Die internationale Finanzkrise sei auf exzessives Profitstreben und nicht auf die Globalisierung zurückzuführen, sagte der chinesische Präsident damals.