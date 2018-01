Ölpreis auf höchstem Stand seit 2014

Wien. Ein Fass der Sorte Brent kostet erstmals seit mehr als drei Jahren wieder mehr als 70 Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende 2014.

Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte am Donnerstag gegen 11.00 Uhr in London bei 70,76 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Brent-Future zuletzt bei 70,53 Dollar notiert.

Die Preise für Öl hatten nach der Bekanntgabe von Regierungsdaten zu den US-Ölreserven deutlich angezogen. Die Ölreserven sind demnach in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel auf 411,6 Millionen Barrel gefallen. Es war der zehnte Rückgang auf Wochensicht in Folge.

Bereits 2017 verteuerte sich ein Brent-Fass um 17 Prozent, vor allem im zweiten Halbjahr ging es dabei mit den Preisen nach oben. 2016 hatten sich die Preise nach ersten Fördersenkungen durch die OPEC sogar um rund 50 Prozent erhöht, der höchste Anstieg seit 2009.

Im Jänner 2016 war Brent noch unter 30 Dollar gerutscht, was dem niedrigsten Stand seit November 2003 entsprochen hatte. Anfang Jänner 2016 kostete ein Fass Öl zeitweise sogar nur 27 Dollar, damals ging die Angst vor einer Ölflut um.

Als Grund für den Preisanstieg gilt vor allem die Förderbremse, auf die sich die OPEC mit einigen Partnern wie Russland Ende November 2016 geeinigt hat. Sie soll noch bis Ende 2018 in Kraft bleiben. Dem steht ein Anstieg der US-Produktion gegenüber. Zuletzt hatten auch Förderausfälle in der Nordsee und in Libyen die Preise hochgetrieben.