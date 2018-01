"Amerika zuerst heißt nicht Amerika allein"

Davos. Standing Ovations im amerikanischen Fan-Sektor, der Rest des Auditoriums im Kongresszentrum Davos blieb sitzen und spendete nur matten Höflichkeitsapplaus. Immerhin, Donald J. Trump hat sich bei seiner Rede vor den globalen Eliten in Davos in den Schweizer Bergen keine Peinlichkeit geleistet. Das ist beim 45. US-Präsidenten bereits auf der Erfolgsspalte zu verbuchen. Die Rede war ja nervös erwartet worden. Was wird der Proponent des Protektionismus vor den Freihandels-Fans sagen? In einem Satz zusammengefasst: "America first is not America alone. - Amerika zuerst heißt nicht nur Amerika allein."

Doch von Anfang an: Beim Forum waren beide Seiten offenbar bemüht, die wechselseitigen Animositäten nicht allzu deutlich zutage treten zu lassen. Trump hatte sogar angedeutet, es könnte vielleicht wieder Gespräche über das Transpazifische Handelsabkommen geben (das er ja vergangenes Jahr aufgekündigt hatte) und er traf sich mit dem ruandesischen Präsidenten Paul Kagame - gleichzeitig Präsident der Afrikanischen Union, der noch vor wenigen Tagen Trump in einem Brief dafür gescholten hatte, dass der US-Präsident eine Reihe afrikanischer Staaten als "Drecksloch-Länder" bezeichnet hatte.





Gute Miene zu bösem Spiel

Trump vermied jene Form von Entschuldigung, Kagame machten gute Miene zum bösen Spiel und erwähnte die Kontroverse um die skandalösen Aussagen Trumps mit keinem Wort. Trump versuchte auch, die Beziehungen zu Großbritannien wieder zu verbessern. Diese haben ja gelitten, als Trump die Tweets eines rechtsradikalen britischen Politikers verbreitet hatte. Seinen London-Besuch sagte Trump obendrein ab: Er wolle nicht ein neues Botschaftsgebäude einweihen, das von der Administration von Barack Obama "in einem schlechten Deal" eingetauscht worden sei. Beides wurde in London als Affront gewertet.

Bei seiner Ankunft in Davos am Donnerstag reckten die neugierigen Kongressteilnehmer des Weltwirtschaftsforums im Kongresszentrum noch die Hälse und hielten ihre Mobiltelefone hoch, um einen Blick oder zumindest ein Foto von Trump zu erheischen. Ein Teilnehmer erhebt die Stimme: "Wird man Sie gut behandeln?" Trump: "Das müssen Sie mir sagen." Vergangenes Jahr hatte am Forum noch Entsetzen dominiert, bei Diskussionen um Donald Trump in den Pausen und Abendveranstaltungen galt der Konsens: Trump ist ein Irrer. Ein Jahr und eine Riesen-Steuersenkung heißt es nun: Irre? Vielleicht, aber eine Steuersenkung ist immer fein.