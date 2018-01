Der Sparfuchs und Milliardär ist tot

"Zu sparen, das liegt ein bisschen in der smäländischen Natur. Wir wissen, was eine Krone wert ist." Das sagte Ikea-Grüner Ingvar Kamprad (Bild) im März 2016 anlässlich seines 90. Geburtstages. Die legendäre Sparsamkeit des Mannes aus der südschwedischen Region ging so weit, dass Multimilliardär Kamprad seine Kleidung auf Flohmärkten kaufte.

Knausrig gab er sich schon frühzeitig in Sachen Steuern. Bereits 1982 - Jahrzehnte, bevor das Thema Steuerflucht auf die politische Agenda kam - wandelte er das 1943 gegründete Ikea in eine Stiftung mit Sitz in den Niederlanden um. Der Konzern spaltet sich inzwischen in viele Firmen auf, die in Liechtenstein, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden registriert sind. Kamprad selbst lebte 37 Jahre lang in der Schweiz, weil er Schwedens Steuern als zu hoch empfand. Eineinhalb Jahre nach dem Tod seiner Frau entschied er sich 2013, nach Schweden zurückzukehren.

Es war eine Rückkehr in die Heimat von E und A bei Ikeas Initialen. Während I und K für Ingvar Kamprad stehen, symbolisieren E und A die Bauernhöfe Elmtaryd und Agunnaryd, auf denen er aufgewachsen ist. In seinem Haus in Smäland schlief der 91-Jährige am Sonntag friedlich ein. Drei Söhne führen Kamprads Werk fort.