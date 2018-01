Deutschlands Metaller ziehen in den Streik

Stuttgart. Deutschland stehen Arbeitsniederlegungen bevor: Nach dem Scheitern der jüngsten Verhandlungsrunde im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie stehen in der Branche erstmals ganztägige Warnstreiks an. Diese sollen von Mittwoch bis Freitag stattfinden - vorausgesetzt, die Belegschaft in den Betrieben stimmt zu. Beide Verhandlungsseiten machten sich gegenseitig für das Scheitern der Gespräche im Pilotbezirk Baden-Württemberg verantwortlich. Die IG Metall fordert ein deutliches Lohnplus, einen Anspruch auf kurze Vollzeit und Zuschüsse für bestimmte Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall sprach von "nicht erfüllbaren Bedingungen". Letztlich habe die Gewerkschaft ein "Gesamtvolumen von acht Prozent" mehr Lohn für 27 Monate gefordert.

Alle Branchen - von der Automobilindustrie über Zulieferer bis zum Anlagenbau - sollten in die Streiks einbezogen werden, kündigten Vertreter der IG Metall bereits an. In den Betrieben wird nicht gleichzeitig die Arbeit niedergelegt werden, sondern die 24-Stunden-Streiks werden sich auf Mittwoch bis Freitag verteilen. Die Arbeitgeber warnen indes vor negativen Folgen von Ganz-Tages-Streiks. "Es entstehen Riesenschäden, weil alle Firmen in den langen Lieferketten betroffen sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Gesamtmetall, Oliver Zander. Deshalb werde auch eine Klage gegen die IG Metall in Erwägung gezogen. Die Ausstände könnten nach Einschätzung des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft in der laufenden Hochkonjunktur zu millionenschweren Umsatzverlusten führen.