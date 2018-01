Das nächste Image-Desaster

Ein Saubermann-Image für den Diesel hatte die Autolobby-Gruppe EUGT zum Ziel. Dafür finanzierte der von VW, BMW und Daimler gegründete Verband auch Experimente mit Abgas an Menschen und Affen. © ap Ein Saubermann-Image für den Diesel hatte die Autolobby-Gruppe EUGT zum Ziel. Dafür finanzierte der von VW, BMW und Daimler gegründete Verband auch Experimente mit Abgas an Menschen und Affen. © ap



Berlin. (rs) Für die deutsche Autoindustrie ist es wahrscheinlich der größte anzunehmende Unfall. Denn knapp zweieinhalb Jahre nach Ausbruch des großen Dieselskandals sind nicht nur die Folgen der die Branche bis ins Mark erschütternden Manipulationsaffäre alles andere als verdaut. Auch die massiven Kartellvorwürfe gegen die großen Autobauer und die drohenden Dieselfahrverbote in vielen deutschen Städten sind noch viel zu präsent, als dass die ehemalige deutsche Vorzeigeindustrie einen neuerlichen Skandal einfach wegstecken könnte. Noch dazu so einen, der die ethischen Überzeugungen der Unternehmen so stark in Frage stellt wie den nun publik geworden Affäre um die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" (EUGT).

Der unter anderem von VW, BMW und Daimler finanzierte Lobby-Verband war am Freitag erstmals in die Schlagzeilen geraten, nachdem die "New York Times" über von der EUGT finanzierte Tierversuche berichtet hatte. Demnach sollen im Jahr 2014 zehn Affen in einen Raum eingesperrt worden sein, in den dann die Abgase eines VW Beetle eingeleitet wurden. Erst nach vier Stunden durften die Affen, denen man zur Beruhigung Cartoons auf Video vorgespielt hatte, den Raum wieder verlassen. Ziel des Versuchs war es zu zeigen, wie unschädlich moderne Dieselmotoren dank der Fortschritte in der Abgasreinigung mittlerweile sind.





"Nur zu PR-Zwecken"

Das in der "New York Times" beschriebene Affen-Experiment war aber offensichtlich nicht der einzige Test, mit dem die EUGT das Image des Diesel aufpolieren wollte. Wie die "Stuttgarter Zeitung" am Montag berichtete, soll der Lobby-Verband auch eine ähnliche Versuchsanordnung mit Menschen finanziert haben. Dabei sollen 25 Probanden über mehrere Stunden hinweg unterschiedlichen Konzentrationen an Stickstoffdioxid ausgesetzt worden sein.

Aus wissenschaftsethischer und gesundheitlicher Sicht war die von einer 16-köpfigen Kommission genehmigte Studie an der Uniklinik Aachen zwar wohl unbedenklich, doch ebenso wie das Affen-Experiment hinterlässt auch die Menschenstudie vor allem in Hinblick auf die Motivation der Auftraggeber mehr als einen schalen Beigeschmack zurück. Denn Stickoxide wie Stickstoffdioxid werden vor allem beim Verbrennen von Diesel-Kraftstoff ausgestoßen. Und sie stehen im Zentrum der seit einigen Monaten schwelende Debatte über Fahrverbote, weil die Gase Medizinern zufolge die Schleimhäute angreifen können und so zu Husten, Atembeschwerden und Augenreizungen führen.