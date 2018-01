China gefällt das nicht

Peking. Es heißt, wer es in China zu etwas bringen will, sollte vor allem die hohe Kunst des "pai ma pi" beherrschen. Das bedeutet "Pferdearsch-Streicheln", ist als unterwürfige Geste zu verstehen und hat seinen Ursprung in der Mutmaßung, dass mächtige Herren in China meist ebensolche Hinterteile haben. Mark Zuckerberg dürfte den Ausdruck kennen, immerhin hat er 2010 damit begonnen, Mandarin zu lernen. Vier Jahre später hielt er radebrechend seine erste Rede an der Tsinghua University in Peking, ein Jahr später gab er an derselben Stelle bereits eine weitaus passablere Figur ab. Was einmal mehr den unbändigen Ehrgeiz des Facebook-Gründers unterstreicht, dessen Ambitionen denen des ersten chinesischen Kaisers Qin Shihuangdi ähneln, der alle Menschen unter dem Himmel einen wollte. Bei Zuckerberg klingt das dann so: "Man kann es sich nicht zur Aufgabe machen, alle Menschen in der Welt miteinander zu verbinden, und dann das größte Land der Welt außer Acht lassen."

Smog-Joggen in Peking

Mit China verbindet Facebook eine ebenso wechselhafte wie sehnsuchtsvolle Beziehung. 2009 wurde das soziale Netzwerk wegen der Unruhen in der westchinesischen Provinz Xinjiang gesperrt - zu diesem Zeitpunkt waren 384 Millionen Chinesen online. Heute sind es 730 Millionen oder 53 Prozent der Bevölkerung. Zwar wiederholt Zuckerberg mantraartig, dass dies nur eine Zahl sei, aber Facebooks Geschäftsmodell ist auf Zahlen aufgebaut: auf User, Gefällt-mir-Angaben, geteilten Beiträge und vor allem den Einnahmen aus bezahlter Werbung. Trotz der Sperre ist China der wichtigste Werbemarkt für Facebook in Asien, da chinesische Unternehmen fleißig Werbung schalten. Ironischerweise zählen auch die chinesische Regierung und deren Medienunternehmen zu den wichtigsten Werbekunden, da diese viel Geld ausgeben, um ihren Einfluss im Ausland zu vergrößern - weniger subtil als die russische Influencer-Taskforce, aber unterlegt mit monatlich sechsstelligen Dollar-Beträgen. Was wäre also erst möglich, wenn das Netzwerk in der Volksrepublik voll funktionstüchtig wäre - und nebenbei die Userzahlen kräftig nach oben pushen würde?





Um dieses Ziel zu erreichen, betreibt Mark Zuckerberg eine Art sehr persönlicher Lobby-Arbeit, die an Selbstverleugnung grenzt. Als Chinas - mittlerweile in Ungnade gefallener - Internet-Zar Lu Wei 2014 die Facebook-Zentrale in Kalifornien besuchte, lag auf dem Schreibtisch des Chefs wie zufällig das Buch von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Natürlich sollte jeder Mensch "China regieren" gelesen haben, befand Zuckerberg, woraufhin sich nicht einmal der gebauchpinselte Lu ein Grinsen verkneifen konnte. 2015 traf der Facebook-Gründer den chinesischen Präsidenten persönlich bei einem Staatsbankett im Weißen Haus. Er war sich nicht zu schade, Xi um einen Namen für sein ungeborenes Kind zu bitten, was dieser peinlich berührt ablehnte. Ein Jahr später sorgte der US-Unternehmer mit einem Publicity-Stunt für Aufsehen. Unter Pekings toxischer Smog-Glocke joggte er lächelnd an Maos Porträt vor der Verbotenen Stadt vorbei. Status-Update: "Es ist großartig, wieder in China zu sein."