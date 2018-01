VW schasst Cheflobbyisten nach Tierversuchen

Thomas Steg war seit 2012 für VW tätig. © ap/Schreiber Thomas Steg war seit 2012 für VW tätig. © ap/Schreiber



Wolfsburg. Wegen des Skandals um fragwürdige Abgastests muss der Cheflobbyist von Volkswagen den Hut nehmen. Thomas Steg, früher Vize-Regierungssprecher in Berlin und bei den Wolfsburgern für Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit zuständig, werde bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Konzern am Dienstag mit. VW zieht damit erste Konsequenzen aus der Affäre um Tierversuche bei einem von den deutschen Autobauern gegründeten Forschungsverein, die die Unschädlichkeit von Dieselabgasen zeigen sollten.

Kurz bevor Steg gehen musste, erklärte er der "Bild"-Zeitung: "Wir wollen Tierversuche für die Zukunft absolut ausschließen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert." Der Autobauer lasse nunmehr prüfen, was nach den Versuchen mit den Affen geschehen sei, in welchem Zustand sie übergeben wurden und wie es ihnen heute gehe.





VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh forderte vom Vorstand vollständige Aufklärung und personelle Konsequenzen: "Anscheinend ist einigen bei Volkswagen der ethische und moralische Kompass abhandengekommen." Er machte klar, dass die Beschäftigten von Volkswagen Versuche mit Menschen und Tieren rundheraus ablehnen: "Hier sind die Grenzen von anständigem und integrem Verhalten eindeutig überschritten worden."

Die Abgasversuche sind auf breite Ablehnung gestoßen. Die EU-Kommission zeigte sich "schockiert". Die Kommission nehme zur Kenntnis, dass die deutschen Behörden diese nun untersuchen würden. Die Abgastests seien eine Angelegenheit für nationale Behörden, betonte ein Sprecher der Kommission in Brüssel.

Auch die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks kritisierte die Tests scharf: Die Versuche seien verantwortungslos, sagte Hendricks in Brüssel. "Es ist immer wieder verwunderlich, dass es in der Autoindustrie einzelne oder mehrere Firmen gibt, die sich der Verantwortung ihres Handelns nicht bewusst sind." Der deutsche Justizminister Heiko Maas sagte der "Passauer Neuen Presse": "Was da berichtet wird, ist einfach schockierend. Wer solche Tests in Auftrag gibt, scheint jeglichen Maßstab verloren zu haben."

Der Fall führt auch zu der Frage, wie die Forschungsförderung in Deutschland geregelt werden sollte. "Die Autoindustrie macht ein ums andere Mal Vertrauen kaputt", kritisierte Peter Dabrock, Ethik-Professor der Uni Erlangen.

"Weniger geregelte" Bereiche

Die Vorsitzende der beim Wiener Bundeskanzleramt angesiedelten Bioethikkommission, Christiane Druml, wünscht sich eine Orientierung an den gängigen Standards der medizinischen Forschung. Geht es um medizinische Fragestellungen, gebe es nahezu weltweit hohe Standards "mit transparenten, vernünftigen, ethisch begründeten Regelungen" für die Durchführung von wissenschaftlichen Studien, sagte Druml. "Weniger geregelt" seien die zahlreichen Bereiche, die nicht im engeren Sinne in den Bereich der Medizin fallen, "aber letztlich die körperliche Integrität der Versuchspersonen betreffen".