Den Streiks folgen Klagen

Bis zu 250 Betriebe sollen bis Freitag bestreikt werden. © reu/Pfaffenbach



Berlin. (reuters/dpa/da) Warnstreiks sind in der deutschen Metall- und Elektroindustrie nicht unbekannt. Doch legten die Beschäftigten in der Vergangenheit lediglich stundenweise die Arbeit nieder. Nun werden Betriebe bis zu 24 Stunden lahmgelegt, um im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern Druck zu machen. Bis Freitag soll das in rund 250 Unternehmen im gesamten Bundesgebiet passieren. Große Namen werden nicht ausgelassen, darunter sind Lkw-Bauer MAN, der Autozulieferer Bosch und das Ford-Werk in Köln. Die Gewerkschaft IG Metall will auch zwei große Mercedes-Werke lahmlegen, ebenso soll kein Porsche vom Band rollen.

Streit um 28-Stunden-Woche

Die IG Metall fordert für die knapp 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Lohn bei zwölf Monaten Laufzeit und ein individuelles Recht auf eine 28-Stunden-Woche. Die Arbeitgeber boten zuletzt bei 27 Monaten Laufzeit 6,8 Prozent mehr Lohn und kritisierten die Forderungen der Gewerkschaft als maßlos. Besonders sauer stößt den Arbeitgebern die Arbeitszeitreduktion auf, die befristet erfolgen soll, und die verlangten Zuschüsse für Beschäftigte, die zur Pflege von Angehörigen oder zur Kinderbetreuung die Arbeitszeit verkürzen. Stefan Wolf von der Arbeitgebervereinigung Südwestmetall kritisierte in der ARD diese Forderung als ungerecht gegenüber Beschäftigten, die bereits in Teilzeit sind. Wenn beispielsweise eine alleinerziehende Mutter vor zwei Jahren ohne einen Lohnausgleich ihre Arbeitszeit reduzieren musste, nun aber Männer reihenweise ihre Arbeitszeit auf 28 Stunden bei Entgeltausgleich senken können sollten, dann sei das diskriminierend.





Aufgrund dieser vermeintlichen Diskriminierung halten die Arbeitgeber die Forderung der Gewerkschaft für rechtswidrig. Da sich diese sich auf ein rechtswidriges Ziel beriefen, seien die Arbeitsniederlegungen selbst rechtswidrig. Die Gewerkschaft zieht diese Argumentation naturgemäß in Zweifel und führt ins Treffen, die geforderten Ausgleichszahlungen beliefen sich in Summe auf weniger als ein Prozent der bisherigen Lohnkosten.

Am Mittwoch reichten Arbeitgeber vor mehreren Arbeitsgerichten Klagen ein. Deren Dachverband Gesamtmetall geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass sämtliche 13 Tarifverbände vor Gericht ziehen werden. Wegen der erwarteten Produktionsausfälle drohten sie zudem mit Schadensersatzforderungen. "24-Stunden-Streiks sind reines Gift für den Standort", sagte Dirk Pollert, Geschäftsführer der Metallarbeitgeber in Hessen. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft schätzt den Schaden auf bis zu 90 Millionen Euro am Tag.

Streik als Mitgliederwerbung

Rainer Dulger, Präsident von Gesamtmetall, hielt der IG Metall vor, die Tagesstreiks als "Mitgliederwerbemaßnahmen" lange im Voraus geplant zu haben. Die Gewerkschaft bereitet nämlich bereits Urabstimmungen für einen unbefristeten Flächenstreik vor, um den Druck für ihre Forderungen nochmals zu erhöhen.

Die IG Metall sieht sich in einer starken Position, immerhin hätten seit Jahresbeginn 160.000 Personen bei befristeten Streikaktionen teilgenommen. Die Gewerkschaft gibt sich bisher wenig kompromissbereit und verweist auf ihre Schätzungen, wonach die Industriekonzerne für das Jahr 2017 rund 18 Milliarden Euro Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten könnten. Es sei also genug finanzieller Spielraum vorhanden. Weitere Verhandlungen will die IG Metall erst führen, nachdem die Streikserie am Freitag beendet ist.