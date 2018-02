"GroKo" plant Hardware-Nachrüstung für schmutzige Diesel

Das Stuttgarter Neckartor gilt als schmutzigste Kreuzung Deutschlands. Regelmäßig werden hier zu hohe Stickoxid-Werte gemessen. © reu Das Stuttgarter Neckartor gilt als schmutzigste Kreuzung Deutschlands. Regelmäßig werden hier zu hohe Stickoxid-Werte gemessen. © reu



Berlin. (rs) Der 22. Februar könnte in der Autonation Deutschland keinen Stein mehr auf dem andern lassen. Denn an diesem Tag beschäftigt sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig als letzte Instanz mit der Frage, ob in Düsseldorf wegen der fortlaufenden Überschreitung der Schadstoff-Grenzwerte Fahrverbote für Diesel-Pkw verhängt werden können. Sollten die Höchstrichter dabei der als Kläger auftretenden Deutschen Umwelthilfe recht geben, dürfte das bundesweite Folgen haben. Denn Düsseldorf ist nur eine von 20 deutschen Städten, in denen die Messstationen regelmäßig eine viel zu hohe Konzentration an gesundheitsschädlichen Stickoxiden verzeichnen.

Dass möglicherweise bald Gerichte darüber entscheiden, ob in Deutschland Auto gefahren werden darf oder nicht, scheint freilich auch die Politik nachhaltig aufgeschreckt zu haben. Denn im Entwurf für den Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD nun darauf verständigt, dass die bereits durchgeführten Software-Updates bei Dieselmotoren allein nicht ausreichen, um die Schadstoffbelastung in Ballungsräumen in den Griff zu bekommen. Laut dem Papier soll es daher neben der "zügigen Flottenerneuerung mit real emissionsarmen Fahrzeugen" auch die technisch aufwendigere Nachrüstung bei älteren Diesel-Fahrzeugen geben. Einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Verkehrsministeriums zufolge ist der Einbau von zusätzlichen Abgasreinigungssystemen nämlich bei einem Großteil der Fahrzeuge der Euro-5-Norm technisch und wirtschaftlich möglich.





Die Autobauer hatten sich bisher mit Hände und Füßen gegen die sogenannte Hardware-Lösung gewehrt, weil sie fürchteten, dabei einen wesentlichen Teil der Kosten schultern zu müssen. Die Nachrüstung mit einem sogenannten SCR-Katalysator summiert sich - je nach Fahrzeugtyp - auf Beträge zwischen 1500 und 3500 Euro. Die Umrüstung der gesamten bestehenden Euro-5-Flotte könnte damit mehr als zehn Milliarden Euro kosten.

Außerdem wäre eine Hardware-Nachrüstung laut den Autobauern nicht sofort verfügbar. Die Entwicklung und Erprobung von solchen Lösungen dauere zwei bis drei Jahre, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche, der in diesem Zusammenhang vor erhöhten Verbrauchswerten und sinkender Leistung warnte.

Allerdings hat auch die Industrie ein hohes Interesse daran, Fahrverbote zu vermeiden. Denn im Dieselland Deutschland, wo der Anteil der Selbstzünder in der Zulassungsstatistik besonders hoch ist, wären neben der großen Menge an privaten Autobesitzern auch viele Kleingewerbetreibende und Handwerker betroffen. Und schon jetzt verkauft die Branche um fast 20 Prozent weniger Diesel-Modelle als noch vor einem Jahr.