Zumas Präsidentschaft könnte bald Geschichte sein

Pretoria/Wien. (klh) Nein, er werde zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher nicht zurücktreten. Das sei eine Sache des Prinzips. Wenn man ihn loswerden wolle, dann müsse man schon ein Amtsenthebungsverfahren mit all seinen Konsequenzen einleiten.

So soll sich laut der südafrikanischen Wochenzeitung "Mail & Guardian" Jacob Zuma geäußert haben, als ihn kürzlich sechs hochrangige Mitglieder der Regierungspartei ANC in seiner Residenz in Pretoria besucht haben.





Der umstrittene Staatschef hat innerhalb seiner eigenen Partei einen schweren Stand: Seitdem der Geschäftsmann und Vizepräsident Cyril Ramaphosa im Dezember vergangenen Jahres zum neuen ANC-Vorsitzenden gewählt wurde, mehren sich die Stimmen, die Zumas Rücktritt fordern. Doch dieser schaltet auf stur. Deshalb hat am Montag die Parteiführung des ANC eine Krisensitzung einberufen. Von dieser drang zunächst wenig nach außen, aber es war klar, dass es dabei vor allem darum ging, wie man einen möglichst raschen Abgang von Zuma über die Bühne bringen könnte.

Wahlen stehen bevor

Denn auf dem Präsidenten lasten schwere Korruptionsvorwürfe. So soll er sein privates Anwesen mit Staatsgeldern renoviert haben und der umstrittenen Unternehmerfamilie Gupta derart viel Einfluss auf die Politik ermöglicht haben, dass diese selbst bei Ministerernennungen mitbestimmen durfte. Gleichzeitig verliert der ANC immer mehr an Zustimmung. Er ist zwar noch immer die weitaus größte Partei, hat aber bei den bisher letzten Regionalwahlen 2016 einstige Hochburgen an die Opposition verloren - so stellt die Demokratische Allianz nun etwa den Bürgermeister in Johannesburg. Im ANC sehen viele in Zuma den Hauptverantwortlichen für diesen Abwärtstrend. Würde Zuma nun die Staatsgeschäfte übergeben, wäre sein Vize Ramaphosa der logische Nachfolger.

Der Plan der Strategen rund um Ramaphosa ist es offenbar, dass Zuma noch in dieser Woche zurücktritt. Denn am Donnerstag steht die alljährliche Rede zur Nation des Präsidenten an. Wenn diese nicht mehr Zuma hält, wäre das ein deutliches Zeichen eines Neuaufbruches - auch in Anbetracht dessen, dass im kommenden Jahr Parlamentswahlen stattfinden.

Doch Zuma scheint erpicht darauf, diese Rede zu halten. Dass er vorerst nicht freiwillig zurücktreten will, erschwert Ramaphosa den gewünschten Neustart.

Es gäbe freilich Wege, um Zumas Abtritt zu erzwingen - so findet am 22. Februar auf Antrag der Opposition ein Misstrauensvotum gegen den Präsidenten statt, bei dem die Abgeordneten ihre Stimme anonym abgeben werden. Die Zuma-Gegner innerhalb des ANC könnten so den Staatschef stürzen. Allerdings wäre das Gift für die einstige Befreiungsbewegung - würde das doch einen zerstritten und gespaltenen ANC zurücklassen. Einen Vorgeschmack darauf gaben die Ereignisse am Montag, als Anhänger und Gegner von Zuma vor dem ANC-Hauptquartier in Johannesburg demonstrierten.

Zuma steht nämlich nicht alleine da. Er hat innerhalb der Partei noch einige Fürsprecher und vor allem genießt der Zulu unter seiner eigenen Ethnie viel Rückhalt. Die elf Millionen Zulu stellen in dem 54-Millionen-Einwohner-Staat die größte Volksgruppe, weshalb es sich der ANC nicht leisten kann, viele ihrer Stimmen zu verlieren.

Zuma selbst soll laut südafrikanischen Medien angedeutet haben, dass er durchaus bereit wäre, sich noch vor dem Urnengang 2019 zurückzuziehen. Allerdings will er sich damit offenbar wesentlich mehr Zeit lassen, als sich das die neue Parteispitze wünscht. Mit jedem Tag aber, den Zuma im Amt bleibt, steigt der Druck auf den Staatschef, sich endlich aus dem Spiel zu nehmen.