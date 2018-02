"Kursrückgang geht bald zu Ende"

Börsenmakler in Karachi, Pakistan. © APAweb / AFP, Rizwan Tabassum Börsenmakler in Karachi, Pakistan. © APAweb / AFP, Rizwan Tabassum



Wien. Der Kursrückgang an den internationalen Börsen werde bald zu Ende gehen, sagt Peter Szopo, Aktienstratege der Erste Asset Management (EAM). dass Dennoch werde es eine Zeit lang dauern, bis wieder die alten Höchststände erreicht werden. "Dass diese Korrektur bereits der Anfang eines längerfristigen Bärenmarktes darstellt, ist eher unwahrscheinlich."

Aktuell seien die Börsen aber sicher in einem "Risk-Off-Modus", in dem sich Investoren eher defensiv aufstellen. Wie stark und wie lange die Korrekturphase ausfallen werde, lasse sich aber nicht voraussagen, so Szopo am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme.

"Verwöhnte" Marktteilnehmer

Die Ursachen für die Turbulenzen sieht Szopo im raschen Anstieg der Anleihenrenditen zusammen mit den hohen Bewertungen an den Börsen. Das habe nun den Verkaufsdruck und Gewinnmitnahmen ausgelöst. Die Marktteilnehmer seien lange Zeit von einer geringen Volatilität "verwöhnt" gewesen. Auch könnten computergestützte Algorithmen die Marktturbulenzen verstärkt haben.

Das wirtschaftliche Umfeld habe sich nicht wirklich geändert, die fundamentale Verfassung der globalen Wirtschaft sei nach wie vor gut. Was zu Ende gehe, sei die Kombination einer Wachstumsbeschleunigung mit geringer Inflation und ultraniedrigen Zinsen. "Das gesamtwirtschaftliche und wirtschaftspolitische Umfeld geht in Richtung Normalisierung", so Szopo.

"Ich glaube, dass die Reaktion der Märkte auf diesen Regimewechsel übertrieben ist und wir im weiteren Jahresverlauf wieder Unterstützung für Aktien sehen werden", so der Aktienstratege der Erste Asset Management.