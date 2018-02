Metall-Tarifabschluss bringt Freizeit und mehr Geld

Stuttgart. Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie haben sich in einem wegweisenden Pilotabschluss im deutschen Bundesland Baden-Württemberg auf flexiblere Arbeitszeiten und eine Lohnerhöhung geeinigt. "Die IG Metall hat einen Durchbruch für eine moderne Arbeitszeitkultur geschafft", sagte Bayerns IG-Metall-Gewerkschaftschef Jürgen Wechsler am Dienstag. Ab kommendem Jahr können Arbeitnehmer, die sich beispielsweise stärker um ihre Kinder oder pflegebedürftige Angehörige kümmern wollen, ihre Wochenarbeitszeit auf bis zu 28 Stunden reduzieren. Im Gegenzug erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeiter auch mit mehr als den üblichen 35 Wochenstunden zu beschäftigen.

Erstmals standen in den Tarifverhandlungen nicht die Lohnerhöhungen im Fokus, sondern die höhere Flexibilität, die sich Arbeitnehmer bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit in Abhängigkeit ihrer Lebenssituation wünschen. "Die Prioritäten der Arbeitnehmer haben sich verschoben. Statt höherer Lohnabschlüsse steht jetzt die ‚work-life-balance‘ im Vordergrund", sagte Analystin Christiane von Berg von der Bayerischen Landesbank. Allerdings haben die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten des größten deutschen Industriezweigs künftig auch mehr im Geldbeutel. Die Tariferhöhung belaufe sich auf 4,3 Prozent sowie mehrere Pauschalen bei einer Laufzeit von 27 Monaten, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger nach dem Verhandlungsmarathon.





Angst vor Fachkräftemangel

Dem Tarifabschluss waren Warnstreiks in ganz Deutschland vorausgegangen. Zehntausende Beschäftigte hatten sich an den über mehrere Tage verteilten befristeten Ausständen beteiligt, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Die nun in Baden-Württemberg erzielte Einigung gilt als Pilotabschluss, dem in der Regel alle übrigen Tarifbezirke folgen. Der Chef des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Stefan Wolf, erklärte, der Kompromiss sei tragbar, enthalte aber schmerzhafte Elemente. Positiv sei die lange Laufzeit über 27 Monate. Dies bringe Planungssicherheit, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Die Unternehmen in der Metallbranche spüren bereits den Fachkräftemangel und können Stellen kaum besetzen. Kritiker warnten nun davor, dass der Tarifabschluss diese Probleme verschärfen könnte.

Die vereinbarte Lohnerhöhung gilt ab April. Für Jänner bei März gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro. Ab 2019 gibt es zudem eine weitere Erhöhung von 400 Euro plus 27,5 Prozent des Urlaubsgeldes. Beschäftigte, die zur Pflege von Angehörigen oder Kinderbetreuung die Arbeitszeit verkürzen, können zwischen zusätzlichem Urlaubsgeld und acht freien Tagen wählen.

Streit um Arbeitszeit im Osten

Während im Südwesten Deutschlands der Metall-Tarifkonflikt beendet ist, bleibt im Osten ein wichtiges Problem vorerst ungelöst. Die Arbeitgeber lehnen eine Angleichung der Arbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden wie im Westen ab. "Der Osten braucht diesen Wettbewerbsvorteil", sagte der Präsident des Dachverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger. Die in Stuttgart vereinbarten Möglichkeiten zur individuellen Arbeitszeitverkürzung könnten auf den Osten übertragen werden, sagte Dulger. Ob darüber hinaus in den kommenden Jahren verbindlich über eine Angleichung der Wochenarbeitszeit an den Westen gesprochen werde, sei Sache der regionalen Mitgliedsverbände.

Der Abschluss im größten deutschen Industriezweig hat Signalcharakter für andere Branchen. In diesem Jahr stehen noch Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, der Chemie-Industrie, dem Bauhauptgewerbe sowie bei Post, Bahn und Telekom an.

Der Haustarifvertrag von Volkswagen entspricht in der Regel dem Metall-und Elektroabschluss. Dabei sind nach Lebensphasen unterschiedliche Arbeitszeitmodelle nicht gänzlich neu. Als Pionier gilt die Eisenbahngewerkschaft EVG. Im Kollektivvertrag gilt bereits die Wahlmöglichkeit für Arbeitnehmer, sich eine Stufe der Lohnerhöhung nicht voll auszahlen zu lassen, sondern entweder mehr Urlaub zu nehmen oder die Wochenarbeitszeit zu verkürzen.