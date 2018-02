Europas Börsen auf Erholungskurs

Frankfurt. Nach den Turbulenzen zum Wochenbeginn haben sich die Gemüter an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch wieder beruhigt. Der DAX stieg bis Börsenschluss um 1,6 Prozent auf 12.590 Punkte, der EuroStoxx50 legte um 1,76 Prozent auf 3454 Zähler zu. Noch deutlicher fiel das Plus in Wien aus, hier kletterte der Leitindex ATX um satte 2,9 Prozent nach oben.

Auch an der Wall Street, wo am Montag ein Kursrutsch von 4,6 Prozent den globalen Ausverkauf ausgelöst hat, konnten die wichtigen Indizes anfangs ihre Gewinne zu Handelsbeginn ausweiten. Bei Börsenschluss war dann allerdings ein Minus zu verzeichnen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 24.890 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,5 Prozent auf 2681 Zähler.





Laut dem US-Notenbanker Robert Kaplan werden die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten der amerikanischen Wirtschaft aber nicht schaden. Er gehe nicht davon aus, dass sich der Kurssturz negativ niederschlagen werde, sagte das Führungsmitglied der Notenbank Fed am Mittwoch auf eine Frage nach den Auswirkungen der Börsentalfahrt. "Es handelt sich grundsätzlich um Marktgeschehen, und diese Ereignisse können heilsam sein", fügte der Chef der Fed von Dallas hinzu. Die Marktbewertung sei historisch betrachtet "relativ hoch". Zugleich betonte er, es sei klug, die geldpolitische Unterstützung der Wirtschaft "behutsam" zu verringern.

Groko-Einigung hilft

Unterstützung kam in Europa vor allem durch die Einigung der Union mit der SPD auf eine große Koalition. "Immerhin gehört damit das Machtvakuum in der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone bald der Vergangenheit an", sagte ein Händler. Allerdings äußerten sich Vertreter der Wirtschaft und der Arbeitgeber kritisch. Auch von der anstehenden Abstimmung in der SPD geht laut Börsianern Unsicherheit aus. Denn sollte die Basis das ablehnen, würde Deutschland weiter ohne Regierung dastehen, was den DAX belasten könnte.

Vor allem am Rentenmarkt herrschte aber Erleichterung: "Das sind positive Nachrichten für jeden, der ein gut aufgestelltes und überlebensfähiges Europa will", kommentierte Anlagestratege Peter Chatwell vom Investmenthaus Mizuho die Einigung. Besonders Investoren aus den hochverschuldeten Peripherie-Länder wollten keine neue Euro-Krise. Die Renditen zehnjähriger Papiere aus Italien, Portugal und Spanien fielen um fünf bis acht Basispunkte.

Mit der Entspannung an den Börsen holt auch der Dollar weiter auf: Der Euro bröckelt im Gegenzug auf 1,2298 Dollar ab. Noch am Montag hatte er bei 1,2475 Dollar notiert.