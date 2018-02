Airbus muss 81 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Ein Eurofighter des österreichischen Bundesheeres im obersteirischen Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. In München hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu den Verkäufen der Flieger nun eingetsellt, der Konzern muss aber ein millionenschweres Bußgeld zahlen.



Die Staatsanwaltschaft München verhängte mehr als 80 Millionen Euro Bußgeld an den Konzern. © APAweb / REUTERS, Regis Duvignau Die Staatsanwaltschaft München verhängte mehr als 80 Millionen Euro Bußgeld an den Konzern. © APAweb / REUTERS, Regis Duvignau



Wien/München. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihr seit Jahren laufendes Schmiergeldverfahren gegen den Luftfahrtkonzern Airbus wegen Eurofighter-Verkäufen an Österreich gegen ein Millionen-Bußgeld eingestellt. Es hätten sich in den außerordentlich umfangreichen Ermittlungen keine Nachweise für Bestechungszahlungen ergeben, teilte die Ermittlungsbehörde mit.

Airbus muss demnach aber 81,25 Millionen Euro wegen einer fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung zahlen. Es geht dabei genau um eine Geldstrafe von 250.000 Euro sowie eine Vorteilsabschöpfung von 81 Millionen Euro, also insgesamt also 81,25 Millionen Euro, hieß es in einer Aussendung des Konzerns. Der Bescheid ist rechtskräftig.

"Wenig Anhaltspunkte"

Die Staatsanwaltschaft München prüfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von 15 Eurofighter-Kampfflugzeugen für rund 1,7 Mrd. Euro an Österreich seit 2012 Geldströme an Firmen in Großbritannien. Sie ging dem Verdacht nach, dass aus dem Konzern Geld in schwarze Kassen geflossen sein könnte, um damit Schmiergeld zu zahlen. Anfang 2017 hatte die Behörde erklärt, es gebe "wenig Anhaltspunkte" für Bestechung, weil die Empfänger anrüchiger Zahlungen bis dahin nicht ausfindig gemacht werden konnten.

Den Ermittlern zufolge stellte sich zwar heraus, dass bei den mit dem Geschäft verbundenen, legalen Kompensationsgeschäften dreistellige Millionenbeträge ohne belegbare Gegenleistung für unklare Zwecke verwendet worden seien. Dem Unternehmen sei hierbei aber nur eine fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung zur Last zu legen. Mit dem Bußgeld sollten die Vorteile abgeschöpft werden, die Airbus mutmaßlich gezogen habe.

Die jahrelangen Ermittlungen haben laut Staatsanwaltschaft München zwar keine Nachweise ergeben, dass es bei dem Eurofighter-Verkauf an das Bundesheer zu Bestechungszahlungen gekommen sei - sie beanstandet aber Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe an zwei Firmen in Großbritannien. "Von dort wurden die Gelder unter Umgehung der unternehmensinternen Kontrollen großteils ohne belegbare Gegenleistung für unklare Zwecke verwendet, wobei anhand der Geldflüsse nicht feststellbar ist, welchen Zwecken die Zahlungen letztlich dienten", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dies erfüllt demnach eben den Tatbestand einer fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung des Unternehmens.

Mit dem Bußgeld sollten laut Staatsanwaltschaft die Vorteile abgeschöpft werden, die Airbus mutmaßlich gezogen habe. Bei der Höhe des Bußgelds sei zulasten von Airbus auch die große Summe der entzogenen Gelder und der lange Zeitraum der ungenügenden Überwachung berücksichtigt worden. Zugunsten des Konzerns sei berücksichtigt worden, dass Airbus "vollumfänglich" kooperiert habe und inzwischen ausreichende Maßnahmen ergriffen habe, solche Abläufe in Zukunft zu verhindern.

Verfahren in Wien läuft weiter

Wegen angeblichen Betrugs rund um den Eurofighter-Deal hat auch Österreich eine Strafanzeige gegen den Flugzeugproduzenten erstattet. Und während die Staatsanwaltschaft München das Verfahren eingestellt hat, laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien unabhängig von der Entscheidung in Deutschland weiter. Wann die Untersuchungen abgeschlossen sein werden, lasse sich noch nicht sagen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien laufen wegen des Verdachts auf Betrug, Bestechung, Geldwäscherei und Untreue.

Airbus akzeptiert Bußgeld

Der Luftfahrtkonzern Airbus hat indessen den Bescheid der Staatsanwaltschaft München wegen fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung zur Beendigung des Ermittlungsverfahrens akzeptiert. Darin betont Airbus, dass man stets mit der Staatsanwaltschaft München kooperiert habe und der Bescheid auch "ausdrücklich die erheblichen Bemühungen seitens Airbus und seines Managements zur Verbesserung der Ethics & Compliance Organisation, die zur Schaffung einer neuen Compliance-Kultur und eines ernst zu nehmenden Compliance-Programms geführt haben", anerkenne.

Nachdem in dem Verfahren in München zwischenzeitlich von einer Anklage mit einem dann drohenden öffentlichen Prozess ausgegangen worden war, hatte Airbus zuletzt zu Jahresbeginn von Gesprächen über die nun erfolgte Einstellung des Verfahrens gegen ein Bußgeld berichtet.