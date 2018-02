US-Börsen weiter auf Talfahrt

New York/Frankfurt. Nach einer turbulenten Handelswoche hat die Wall Street am Freitag erneut Verluste eingefahren. Die wichtigsten Börsenbarometer verloren jeweils deutlich mehr als ein Prozent. Auf Wochensicht steuerten die Indizes auf die größten Verluste seit mehr als sechs Jahren zu. Dabei waren die US-Börsen noch mit einem Plus in den Handel gestartet, doch die Nervosität war von Anfang an hoch. Dank des vorläufigen Endes im US-Haushaltsstreit hielt sich die Wall Street aber bis Handelsschluss in Europa im Plus, was in Frankfurt den Rutsch des Dax unter 12.000 Punkte verhinderte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im New Yorker Nachmittagshandel 1,8 Prozent schwächer auf 23.439 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 1,5 Prozent auf 2543 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 6670 Zähler nach. In Frankfurt schloss der Dax 1,3 Prozent niedriger bei 12.107 Punkten. Der EuroStoxx50 fiel um 1,5 Prozent auf 3325 Zähler.

Ein Hin und Her

"Vor ein paar Tagen dachte ich, wir hätten den Boden fast erreicht", sagte der Anlageexperte Bucky Hellwig vom Finanzhaus BB&T Wealth Management. Anscheinend folge aber auf jede Erholung wieder ein Rückgang. Analysten und Händler gehen davon aus, dass inzwischen eine größere Korrektur eingesetzt haben könnte - nach neun Jahren Aufwärtstrend an der Wall Street. Angetrieben wurde diese Rally durch die Geldschwemme der Notenbank, die nach Auffassung vieler Anleger nun zu versiegen droht.

Auslöser für den weltweiten Ausverkauf sind entsprechend Befürchtungen, dass vor allem in den USA die Zinsen schneller steigen als bislang erwartet. Die Wirtschaft dort brummt, die Arbeitslosenzahlen sind niedrig, und die Löhne wuchsen zuletzt so stark wie seit Jahren nicht mehr.

Gegen den Abwärtstrend an der Wall Street gewannen die Papiere des Grafikchip-Anbieters NVidia dank überraschend starker Zahlen knapp zwei Prozent. Steil nach unten ging es dagegen für Expedia. Der Online-Reiseanbieter wurde abgestraft für die Prognose, dass seine Kosten dieses Jahr schneller steigen werden als der Umsatz. Die Papiere verloren 19 Prozent.

Amazon will eigenen Paketdienst

Mit Abschlägen von jeweils über vier Prozent kamen UPS und FedEx im Vergleich noch glimpflich davon. Dem "Wall Street Journal" zufolge will der Online-Händler Amazon einen eigenen Paketdienst aufbauen, womit den beiden Platzhirschen ein Großkunde wegfallen und ein direkter Konkurrent erwachsen könnte.

Unter dem Namen "Shipping with Amazon" (SWA) wolle Amazon selbst Pakete von anderen Unternehmen abholen und an deren Kunden ausliefern, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eingeweihte Quellen. Amazon wollte die Pläne zunächst nicht bestätigen. Der Konzern von Jeff Bezos investiert aber schon kräftig in seine Lieferlogistik und betreibt in den USA bereits eine Lieferwagen- und Boeing-Flotte, auch ein eigener Frachtflughafen ist im Bau.

Dem Bericht nach soll der SWA-Dienst in den kommenden Wochen in Los Angeles starten. Amazon wolle den Service noch in diesem Jahr auf weitere Städte ausweiten. Die auf der eigenen Shopping-Plattform vertretenen Händler sollen demnach die ersten Auftraggeber sein, danach werde sich SWA möglicherweise auch für andere Unternehmen öffnen. Damit würden sich für UPS und Fedex die Befürchtungen eines direkten Angriffs auf ihr Kerngeschäft bestätigen.





Im Sog der Aktienmärkte verbilligte sich Rohöl um rund dreieinhalb Prozent. US-Rohöl rutschte erstmals seit Dezember unter die Marke von 60 Dollar je Barrel und kostete zuletzt 58,88 Dollar.