Deutschland und Frankreich wollen Bitcoin regulieren

Berlin. Deutschland und Frankreich pochen auf ein Ende der unregulierten Zeiten für Internet-Währungen wie Bitcoin. In einem Brief an die argentinische G20-Präsidentschaft fordern die Finanz- und Notenbankchefs beider Staaten, das Thema Risiken und Chancen von Cyber-Geld sowie der dahinterstehenden Technologien auf die Agenda des Finanzministertreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im März in Buenos Aires zu setzen. Das Ergebnis könnte ein international abgestimmtes Handeln sein. Die Staaten reagieren damit auf die weltweit wachsende Bedeutung von Kryptowährungen sowie digitalen Beteiligungs- und Optionsrechten ("Token").

Bitcoins waren zuletzt extremen Schwankungen ausgesetzt. 2017 stiegen sie immer weiter - zeitweise bis auf rund 20.000 Dollar im Dezember, sackten dann aber wieder auf unter 6000 Dollar ab. Notenbanker und Finanzpolitiker in aller Welt fordern, die neuen Finanzinstrumente stärker ins Visier zu nehmen und einer Aufsicht zu unterwerfen.





"Potenzielle Risiken für Finanzstabilität"

In diese Richtung gehen nun auch Deutschland und Frankreich mit ihrer G20-Initiative. Sie schlagen vor, internationale Expertengremien - wie den für Fragen der Finanzstabilität zuständigen FSB - mit einem Bericht zu beauftragen. Zudem müsse erwogen werden, den Internationalen Währungsfonds einzuspannen. Dieser könne die Auswirkungen und Risiken von Cyber-Devisen auf Kapitalflüsse und die Finanzstabilität analysieren. Auf längere Sicht könnten sich durch die neuen Möglichkeiten, die Kryptowährungen bieten, nämlich "auch potenzielle Risiken für die Finanzstabilität aufbauen", heißt es in dem Brief der beiden Länder.

Man müsse deshalb nicht-professionelle Anleger und Nutzer von Kryptowährungen besser schützen. Außerdem sollte man zu einem gemeinsamen Verständnis finden, wie man die Nutzung der neuen Finanzinstrumente für Geldwäsche und Terrorfinanzierung unterbinden könne.