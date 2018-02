Von Bullen und Bären

New York/Frankfurt. Gleich zweimal ist der Dow Jones, der wohl wichtigste Aktienindex der Welt, in dieser Woche abgestürzt. So gab es nach dem Crash vom Montag, als es an der Wall Street um 4,6 Prozent bergab ging, auch am Donnerstag ein sattes Minus von knapp mehr als vier Prozent. Zwar hat sich der US-Leitindex ebenso wie seine europäischen Pendants stellenweise wieder erholt, doch auf Wochensicht waren die Verluste erheblich. Angesichts der jüngsten Kurseinbrüche in den USA, in Europa und Asien sind viele Anleger nun verunsichert. Sie fragen sich nun, ob die Zeit gekommen ist für eine größere Korrektur oder ob die Börsen schon wieder in den Startlöchern stehen für eine neue Rally. Sowohl Börsen-Pessimisten (Bären) wie auch Börsen-Optimisten (Bullen) haben dabei triftige Argument auf ihrer Seite.

Das sagen die Bullen

Die Konjunktur brummt: "Der Rückenwind durch die Konjunktur ist stark", sagt Sameer Samana, Marktstratege vom Wells Fargo Anlageinstitut. Weltweit läuft die Wirtschaft rund und auch die Geschäftszahlen von vielen Unternehmen entwickeln sich besser als erwartet. Die Euro-Zone wuchs 2017 mit 2,5 Prozent so stark wie seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr. Die US-Wirtschaft legte 2,3 Prozent zu. Fachleute rechnen damit, dass die globale Wirtschaft 2018 noch schneller wächst.

Eine Korrektur ist gesund: "Es war höchste Zeit, dass die heißgelaufenen Aktienmärkte einen Dämpfer bekommen", sagt Händler Matthew Cheslock vom Broker Virtu Financial. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der S&P 500 hatten zwischen Frühjahr 2017 und Jänner 2018 jeweils zehn Monate in Folge zugelegt. Das war die längste Gewinnserie seit den 1950er Jahren. Der deutsche DAX hinkte der Entwicklung zwar hinterher, legte 2017 dennoch um 12,5 Prozent zu. Seit Ende Jänner verloren die drei Indizes jeweils rund zehn Prozent.

Zinsen sind noch niedrig: "Obwohl Zinsen und Inflation in jüngster Zeit zugelegt haben, sind sie im historischen Vergleich immer noch sehr tief", sagt Michael Arone vom Vermögensverwalter State Street Global Advisors. In der Euro-Zone liegt der Leitzins bei 0,0 Prozent, in den USA zwischen 1,25 bis 1,5 Prozent, in Großbritannien bei 0,5 Prozent.

Politik birgt Potenzial: Die USA haben kürzlich die größte Steuerreform seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht und Experten sind zuversichtlich, dass der US-Kongress bald auch die Ausgaben für Infrastrukturprogramme erhöhen wird. "Vielen Unternehmen gibt die Steuerreform einen Gewinnschub und ich glaube, dass nur ein Teil der Erwartungen in den Kursen eingepreist ist", sagt Chef-Investmentstratege David Katz vom Vermögensberater Matrix Asset Advisors.

Langfristiger Blick: Marktstrategen halten trotz der jüngsten Börsenturbulenzen an ihren Prognosen fest. "Strategisch bleibe ich optimistisch und halte an den Kurszielen von 3000 Punkten beim S&P 500 und 14.100 beim DAX zum Jahresende fest", sagt etwa Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Das sagen die Bären

Inflation: Die US-Stundenlöhne in legten im Jänner um 2,9 Prozent zu, das war der höchste Wert seit Mitte 2009. An den Börsen stiegen daher die Spekulationen, dass die Inflation anzieht und die US-Notenbank die Geldpolitik schneller strafft. "Das größte Schreckgespenst der Anleger sind schnell steigende Zinsen", sagt Robert Phipps vom Vermögensverwalter Per Stirling Capital.

Höhere Schwankungen: "Eines ist klar: Die Volatilität ist zurück", kommentiert Anlagechef Philippe Uzan vom Asset Manager Edmond de Rothschild. Die "Angstbarometer" VDAX und VStoxx, die die Nervosität der Anleger widerspiegeln, liegen so hoch wie seit Monaten nicht. Fachleute hatten bereits Ende 2017 eine höhere Schwankungsanfälligkeit der Aktienmärkte vorhergesagt.

Hohe Bewertungen: "Für Investoren werden sich in der Zukunft noch bessere Einstiegsmöglichkeiten finden", hebt Michael O’Rourke, Marktstratege beim Brokerhaus JonesTrading hervor. Selbst nach dem jüngsten Kursrutsch sind die im S&P 500 notierten Aktien noch höher bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre.

Neuer Fed-Chef: Jerome Powell hat den Staffelstab von der langjährigen US-Notenbankchefin Janet Yellen übernommen. Experten erwarten zwar, dass der 65-Jährige die Strategie von Yellen fortsetzen wird, die Zinsen stufenweise anzuheben. "Solange aber nicht klar ist, wie die Geldpolitik unter Powell genau aussehen wird, die Märkte der Fed keine Vorschusslorbeeren geben", so Michael Arone, Chef-Investmentstratege bei State Street Global Advisors.