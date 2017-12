Christkind lässt Kassen heuer lauter klingeln

Wien. (apa/kle) In den vergangenen Jahren war das Weihnachtsgeschäft im Handel von Einkäufen im Internet beflügelt. Bei den stationären Händlern stagnierten die Umsätze indes oder waren sogar rückläufig. Heuer dürfte sich dieser Trend jedoch nicht fortsetzen. Erstmals seit 2013 könnte das heurige Weihnachtsgeschäft dem stationären Einzelhandel wieder Umsatzzuwächse bescheren, sagten Peter Buchmüller und Roman Seeliger von der Wirtschaftskammer sowie Ernst Gittenberger von der "KMU Forschung Austria" am Dienstag vor Journalisten.

Inzwischen, und zwar mit 16. Dezember, hat der stationäre Einzelhandel rund 60 Prozent seiner gesamten Weihnachtsumsätze erzielt. Wie es hieß, lägen die bisherigen Umsätze ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Bleibe die Entwicklung auch in der letzten Adventwoche positiv, sei im Weihnachtsgeschäft durchaus mit einem Gesamtumsatzplus von zirka 15 Millionen Euro auf 1,545 Milliarden Euro und somit dem ersten Umsatzwachstum seit 2013 zu rechnen, betonte Buchmüller.





Minus bei Spielwaren

Eingekauft wurde heuer vor allem an den Einkaufssamstagen. Während die Wochentage umsatzmäßig stabil verliefen, wuchsen die Umsätze an den Einkaufssamstagen im Vergleich zum Vorjahr stärker. Mit einem Wachstum von vier Prozent war der zweite Einkaufssamstag der stärkste. Obwohl der 8. Dezember im Allgemeinen nicht mit den Einkaufssamstagen mithalten kann, verzeichnete auch der Marienfeiertag heuer ein Umsatzplus von zwei Prozent. Dies zeige, dass der 8. Dezember als Einkaufstag bei den Konsumenten angekommen sei, sagte Gittenberger.

Die stärksten Branchen im bisherigen Weihnachtsgeschäft waren Schuh- und Lederwaren (plus sieben Prozent) und Sportartikel (plus vier Prozent). Für den stationären Spielwarenhandel setzte es hingegen ein Minus von sechs Prozent. Grund dafür sei vor allem die die starke Online-Konkurrenz, erklärte Gittenberger.

Die Weihnachtsumsätze im österreichischen Internet-Einzelhandel wuchsen bisher um rund sieben Prozent, wie die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Dienstag weiter mitteilte. Mit rund 107 Millionen Euro machten die Online-Umsätze im Weihnachtsgeschäft heuer etwa sechs Prozent der gesamten Weihnachtsumsätze im heimischen Einzelhandel aus.

Ein anhaltend großes Problem sieht WKÖ-Experte Seeliger vor allem in den internationalen Online-Anbietern. Der Kaufkraftabfluss an diese Unternehmen sei nach wie vor stark und wirke sich negativ auf die heimische Wirtschaft aus. Hier, so Seeliger, wäre die Politik gefordert, durch entsprechende steuerliche Maßnahmen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.