Vier Bieter sind noch im Rennen für Niki

Wien. Sechs strategische Interessenten haben Übernahmeangebote "für weite Teile des Geschäftsbetriebs" der insolventen Airline Niki vorgelegt, fünf davon seien verbindlich. Mit vier davon würden finale Verkaufsverhandlungen eingeleitet, gab Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Freitag in einer Aussendung bekannt. Namen wurden keine genannt.

Niki-Gründer und Rennfahrer-Legende Niki Lauda, der versucht, wieder in die Fluggesellschaft einzusteigen, sagte zur APA, er wisse nicht, ob er noch im Rennen sei. Lauda war 2011 komplett ausgestiegen und hatte alle Anteile an Air Berlin verkauft.





Der irische Billigflieger Ryanair ist wie berichtet als Mitbieter abgesprungen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern erfuhr, handelt es sich bei einem der Interessenten um den britisch-spanischen Konzern IAG, die Mutter von British Airways und dem Billigflieger Vueling. Als Interessenten wurden in den Medien zuletzt zudem die Schweizer PrivatAir, die Condor-Mutter Thomas Cook und Tuifly genannt.

Die endgültige Entscheidung darüber, wer Niki kauft, soll noch vor dem Jahreswechsel fallen. Die Zeit drängt, denn trotz Einstellung des Flugbetriebs fallen täglich Kosten an. Ein Investor muss deshalb noch vor dem Betriebsübergang Mittel für den laufenden Betrieb zur Verfügung stellen können. Die Bieter, die derzeit noch im Rennen sind, hätten das in Aussicht gestellt, so Flöther.