Des einen Freud, des anderen Leid

Wien/Berlin. Stimmt nun noch die EU-Kommission zu, ist sie unter Dach und Fach: die geplante Übernahme der insolventen Fluggesellschaft Niki durch die British-Airways-Mutter International Airlines Group (IAG). Für 20 Millionen Euro will der zur IAG gehörende Billigflieger Vueling wesentliche Teile der Air-Berlin-Tochter Niki übernehmen. Mit bis zu 16,5 Millionen Euro will IAG der Fluglinie zudem für die Zeit bis zur Übernahme unter die Arme zu greifen. Damit sollen laufende Betriebskosten gedeckt werden. Ein Verkauf wird bis Ende Februar angestrebt.

Bei der Belegschaft stieß der Deal am Wochenende auf Erleichterung. "Unter den Umständen war es die beste Lösung", sagte Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits gegenüber Ö1. "Jetzt haben wir die Information, dass es für 750 Mitarbeiter von 1000 auf jeden Fall weitergeht." Um die verbleibenden Angestellten macht sich Tankovits keine großen Sorgen. Es gebe sehr gute Jobchancen bei Konkurrenten für das fliegende Personal. Tankovits geht davon aus, dass Niki nicht vor März wieder fliegt. Denn zunächst müssten IT-Verkaufssysteme umgestellt werden.





Fünf Flugzeuge in Schwechat

Die geplante Übernahme durch die IAG war am Freitagabend bekannt geworden. Abgewickelt werden soll der Kauf über eine neue, österreichische Tochter von Vueling. Als eigenständige Marke dürfte die einst von Niki Lauda gegründete österreichische Airline nicht bestehen bleiben.

Die IAG erwirbt bei dem Kauf die Niki-Markenrechte und alle Start- und Landerechte der Niki Luftfahrt GmbH. Bis zu 15 Mittelstreckenjets der Typen Airbus A320 und A321 werden ebenfalls von der IAG erworben - allerdings sind die Niki-Jets allesamt geleast. Sie stehen teilweise im Eigentum der Lufthansa. Gegenüber dem Luftfahrtportal "Austrian Aviation Net" erklärte IAG, dass fünf Flugzeuge in Wien-Schwechat stationiert werden sollen. Details zu den Strecken sollen demnächst bekannt gegeben werden. Die spanisch-britische Holding IAG ist der drittgrößte europäische Luftfahrtkonzern. Zu diesem gehören neben British Airways und Vueling auch Iberia, Aer Lingus und Level.

Die Verhandlungen verliefen unter Zeitdruck: Die Airline lief Gefahr, die Betriebserlaubnis und damit die wertvollen Start- und Landerechte an den Flughäfen zu verlieren. Zudem drohte ihr das Geld auszugehen.

"Interessenten vergrault"

Die Tochtergesellschaft der seit Monaten insolventen Air Berlin hatte Mitte Dezember Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Zuvor war die bereits ausgehandelte Übernahme um rund 190 Millionen Euro durch den deutschen Marktführer Lufthansa an Bedenken der EU-Wettbewerbshüter über mögliche Monopolstrecken abgesagt worden. Bei IAG ist nicht zu erwarten, dass sich die Kartellbehörden querstellen. Der Konzern ist im deutschsprachigen Raum bisher kaum aktiv.

Kritik am Vorgehen der EU gab es dann auch aus Deutschland. "Die EU-Wettbewerbsbehörde hat einen Interessenten vergrault, der bereit war, für Niki rund 200 Millionen Euro zu zahlen. Nun wird die Fluggesellschaft für die lächerliche Summe von 20 Millionen Euro an die britische Holding IAG verscherbelt", sagte der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach am Sonntag.

Deutschland hatte der insolventen Air Berlin einen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro gewährt. Bisher hat es erst einen Teil davon zurückerhalten. Zur Tilgung sollte auch der Erlös aus dem geplatzten Niki-Verkauf an Lufthansa genutzt werden. Rund die Hälfte der 150 Millionen Euro dürfte nun verloren sein.