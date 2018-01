Preise in Österreich stiegen stärker als im Euroraum

Wien. (ede) Der Preis für Butter ist in Österreich im vergangenen Jahr um 25,6 Prozent hinaufgeschnellt, Gemüse hingegen wurde um 1,2 Prozent billiger. Heizöl kostete um 12,3 Prozent mehr, Strom (Arbeitspreis/Tag) um 7,3 Prozent weniger: Der österreichische Verbraucherpreisindex (VPI) setzt sich aus vielen Details zusammen. Rund 40.000 Einzelpreise von 800 unterschiedlich gewichteten Waren und Dienstleistungen werden monatlich erhoben. Die durchschnittliche Teuerung lag 2017 bei 2,1 Prozent und damit deutlich über den Werten von 2016 und 2015 mit jeweils 0,9 Prozent.

Die Ausgaben für Verkehr hatten den größten Einfluss auf die Jahresinflation. So wurden Treibstoffe um durchschnittlich 7,1 Prozent teurer, was auf den Anstieg der Erdölpreise zurückzuführen sei, sagte der Generaldirektor der Statistik Austria, Konrad Pesendorfer, am Mittwoch vor Journalisten. Die Mieten, von denen bereits 2016 ein inflationssteigernder Einfluss ausgegangen war, verteuerten sich um 4,2 Prozent. Nahrungsmittel waren um 2,3 Prozent teurer.





Betrachtet man die Entwicklung des auf europäischer Ebene harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), so lag Österreich im vergangenen Jahr mit plus 2,2 Prozent deutlich über dem Durchschnitt des Euro-Raums (plus 1,5 Prozent).

Der Hauptgrund liegt darin, dass die Ausgabengruppe Restaurants und Hotels im österreichischen HVPI deutlich höher gewichtet ist als im VPI. Der HVPI verfolge das Inlandskonzept, daher seien dort auch die Ausgaben der ausländischen Gäste im Tourismusland Österreich enthalten, erklärte Ingolf Böttcher von der Direktion Volkswirtschaft der Statistik Austria.

Im Dezember 2017 verzeichnete Österreich mit einer Teuerungsrate von 2,3 Prozent (HVPI) die fünfthöchste Inflation in der Europäischen Union.

Scannerdaten

bald verfügbar

Die Statistik Austria hofft, bald einen Qualitätssprung bei der Preiserhebung machen zu können. Derzeit schickt die Behörde Mitarbeiter unter der Woche in die Supermärkte, in Zukunft sollen die Geschäfte Preise und Mengen von Produkten, die an der Kassa gescannt werden, an die Statistik Austria schicken. Dann könnten auch Daten, die an den an Rabattaktionen reichen Wochenenden anfallen, erhoben werden. "Wir haben viele intensive Verhandlungen mit den Händlern geführt, jetzt sind wir in der Finalisierungsphase einer Verbraucherpreisindex-Verordnung", sagte Pesendorfer. Es braucht aber noch den Beschluss der Verordnung. Ende 2018, Anfang 2019 sollten dann die ersten Scannerdaten verfügbar sein.

Für kleine Geschäfte soll es keine Verpflichtung zur Lieferung der Daten geben. Geplant ist ein Abdeckungsgrad von 85 Prozent des Umsatzes.