Deutsche mögen unser Essen

Berlin/Wien. (pech) Fleisch, Fleischprodukte sowie Milch und Milchprodukte sind die Exportgüter aus dem landwirtschaftlichen Bereich - sieht man von den nichtalkoholischen Getränken ab, bei denen vor allem Red Bull den Ausschlag gibt.

Im Agrar- und Nahrungsmittel-Außenhandel wurden im Vorjahr 11,11 Milliarden Euro erzielt (10,39 Milliarden Euro waren es 2016). Importiert wurden Agrargüter im Warengesamtwert von 12,01 Milliarden Euro.





Das ergaben Hochrechnungen der Agrarmarkt Austria, die am Donnerstag von AMA-Geschäftsführer Michael Blass und AMA-Aufsichtratschef Stefan Hautzinger vor Beginn der weltgrößten Agrarmesse "Grüne Woche" in Berlin (19. bis 28. Jänner) präsentiert wurden. 2017 sei das beste Jahr seit langem gewesen, sagte Blass. Und: "Deutschland bleibt die Lokomotive." Immerhin geht mehr als ein Drittel der österreichischen Agrarexporte nach Deutschland, gefolgt von Italien und den USA. Rund 90 Prozent der Agrar-Exporte in die USA machen alkoholfreie Getränke - hauptsächlich Red Bull - aus.

Das Außenhandelsdefizit im Agrar- und Nahrungsmittelbereich vom lebenden Tier bis hin zur Limonade verringerte sich somit von 1,03 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf knapp 900 Millionen Euro im Vorjahr. Ein Vergleich zeigt das enorme Wachstum in diesem Bereich: 1995 beliefen sich die Agrarausfuhren auf knapp 1,8 Milliarden Euro, das Außenhandelsdefizit auf 1,36 Milliarden Euro. Grund für die Steigerungen ist vor allem die angesprungene Konjunktur.

Käseexport sollte

gesteigert werden

Der Auftritt Österreichs bei der Grünen Woche sei für die Bearbeitung des wichtigsten Exportmarktes besonders wichtig, betonten Blass und Hautzinger. Das Außenhandelsbilanzdefizit beträgt aber rund eine halbe Milliarde Euro. Luft nach oben gebe es noch beim Käse und dessen Kampagnisierung (etwa mit Produkten mit regionaler Herkunftskennzeichnung) auf dem deutschen Markt, so Blass, auch wenn die Exportmenge die vierthöchste unter europäischen Staaten ist. Produkte aus einigen "Vorbildländern" erzielen deutlich mehr Wertschöpfung pro Kilogramm Käse als österreichische Produkte. Österreich lukriert 4,50 Euro je Kilo, die Schweiz 7,80 Euro. Jedenfalls genießen heimische Produkte laut Blass, der dies mit einer Studie untermauerte, in Deutschland einen guten Ruf.

Höhere Käseexporte würden eventuell auch den Milchpreis stabilisieren. Dieser war ja in den vergangenen Jahren besonders hohen Schwankungen ausgesetzt. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die erst heute, Freitag, zur "Grünen Woche" nach Berlin reist, rechnet im Frühjahr wieder mit einem leichten Rückgang beim Erzeugerpreis für Milch. Sie will aber auf nationaler Ebene weiterhin Milchgipfel veranstalten. Mit den Themen Überproduktion; Knappheit und Preisschwankungen werden sich Agrarvertreter auch bei der vom Ökosozialen Forum organisierten Wintertagung (29. Jänner bis 2. Februar in Wien) beschäftigen.

Ausbaufähig in der heimischen Landwirtschaft sind aber Zusammenschlüsse zu Marken. "Wir wollen Hersteller stärker als in der Vergangenheit motivieren, Produkte mit geschütztem Ursprung zu produzieren bzw. sich darum zu bemühen.", kündigte Blass an. Ein Beispiel dafür, wo man noch ein regionales, geschütztes Produkt umsetzen könnte, wäre Blass zufolge etwa steirisches Geflügel. Europaweit gebe es rund 300 geschützte Produkte, in Österreich nur rund 20. "Das ist nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite haben uns manche Nachbarländer, etwa Slowenien, überholt", so Blass. Es gehe unter anderem um den "Willen der Erzeuger, sich in Konsortien um solche Bezeichnungen zu bemühen".

Im Handel ist

Abschottung kein Ziel

Die Lebensmittel-Selbstversorgung, wie sie sich im ÖVP-FPÖ-Regierungsprogramm findet, sei zwar ein "feines, hohes Ziel", so Blass. Bei einer Reihe von Produkten gebe es auch einen Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent oder mehr. Aber: "Tatsache ist, dass wir in einer Welt leben, in der der internationale Handel, Wohlstandsgewinne und ein mehr an Lebens- und Lebensmittelqualität ermöglicht. Bei aller Freude und Konsumpatriotismus: Vom Prinzip des internationalen Warenaustausches möchten wir sicher nicht abgehen."

"Schlüssel zum Erfolg ist eine kompromisslose Qualitätsproduktion mit einer durchgängigen Kontrolle und die Innovationsfreude unserer Unternehmer, denn das schafft beim Konsumenten vertrauen", so Hautzinger, der heuer aus dem AMA-Aufsichtsrat aufgrund des Endes seiner Funktionsperiode ausscheiden wird.