Kontopreise in Österreich sind EU-weit die zweitniedrigsten

Wien. (kle) Privatkunden dürfen sich nach Darstellung der Bankbranche glücklich schätzen, wenn sie ein Konto in Österreich haben. Sie zahlen für ihr Paket nämlich um gut 48 Euro weniger als der durchschnittliche EU-Bürger und damit im EU-Ländervergleich nach den Niederlanden den zweitniedrigsten Preis. Darüber hinaus waren die tatsächlich verrechneten Kontopreise in Österreich im Jahr 2016 knapp 23 Prozent niedriger als jene, die 2010 ausgeschrieben waren, wie eine von der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Capgemini Consulting durchgeführte Erhebung zeigt.

Zwar verlangen die heimischen Banken für viele Einzeltransaktionen nunmehr höhere Spesen als früher. Mit Pauschalpaketen seien die Kunden aber durchaus in der Lage, diesen Preiserhöhungen gegenzusteuern, sagte Franz Rudorfer, Geschäftsführer der WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung, am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlungsverkehrsstudie 2017. Dies liege auch daran, dass mittlerweile viel mehr online abgewickelt werde, während Transaktionen in den Filialen (am Schalter) relativ teuer seien.





Großbritannien, Italien und

Schweiz besonders teuer

Im Durchschnitt der untersuchten elf europäischen Länder liegen die Kontopaketpreise bei 123,2 Euro, während es in Österreich 74,8 Euro pro Jahr sind (herangezogen wurden die Daten von acht heimischen Bankengruppen). Nur die Geldinstitute in den Niederlanden sind mit 56,5 Euro noch günstiger als ihre Pendants in Österreich. In Deutschland kostet ein Bankkonto durchschnittlich 105,5 Euro. Besonders teuer ist es in Großbritannien, Italien und der Schweiz.

Indes werde sich der Trend zur Pauschalverrechnung in ganz Europa fortsetzen, ist Rudorfer überzeugt. Dementsprechend sei auch in Österreich der Anteil an Kontoführungsentgelten gestiegen. Anders als 2010 nutzten die Kunden viel mehr das Onlinebanking, besonders stark von Pauschalen profitierten aktivere Kunden.

Weiters betonten Rudorfer und Capgemini-Experte Simon El Dib, dass der Durchschnittsösterreicher seine Geldbehebungen am Bankschalter von 2010 bis 2016 halbiert habe - ebenso die Abhebungen an fremden Bankomaten. Auch Einzahlungen würden an den Bankschaltern zunehmend vorbeilaufen und nun vermehrt an den Selbstbedienungsautomaten vorgenommen werden.

Ermittelt wurde auch, wie viel die Österreicher berappen müssten, würden sie im Ausland ihre Bankkonten so gebrauchen wie daheim. Würde der Privatkunde sein Konto etwa in Großbritannien so nutzen wie zuhause in Österreich, müsste er für ein solches Leistungspaket dort rund 269 Euro ausgeben und nicht knapp 75 Euro wie hierzulande.