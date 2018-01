Zumtobel-Aktie crasht nach Gewinnwarnung

Wien/Dornbirn. (kle) Kurs-Crash beim börsennotierten Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel: Nach einer Gewinnwarnung stürzte die im Wiener Leitindex ATX gelistete Aktie am Donnerstag im Handelsverlauf um bis zu 18 Prozent ab. Das Tagestief lag mit 9,12 Euro um 1,98 Euro unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Begleitet war der Absturz von einem für Zumtobel relativ hohen Handelsvolumen.

Zuvor hatte das Dornbirner Unternehmen am Mittwochabend eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende April) abgesetzt. Der Gewinn, konkret das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde demnach nur 15 bis 25 Millionen Euro betragen - statt wie bisher angekündigt 50 bis 60 Millionen Euro. Zudem werde der Umsatzrückgang mit acht (statt fünf) Prozent stärker ausfallen als bisher angenommen.





Misere in GroßbritannienBelastet werde das Geschäft durch die allgemeine Entwicklung in der Beleuchtungsindustrie, die unter den Erwartungen des Unternehmens liege, erklärte Zumtobel. Besonders starke Umsatzrückgänge gebe es in dem für den Konzern wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien. Dazu kämen ein "sehr intensiver Preiswettbewerb" sowie "nicht realisierte Umsätze aufgrund interner operativer Herausforderungen", wie es in einer Firmenaussendung hieß. In den neuen Zahlen seien "bereits eingeleitete umfangreiche Einsparmaßnahmen" berücksichtigt. Details zur Geschäftsentwicklung will Zumtobel am 6. März im Rahmen der Vorlage des Berichts zum dritten Geschäftsquartal bekanntgeben.