Semperit schwört Aktionäre auf längere Sanierungsphase ein

Wien. (kle) Seit einiger Zeit ist die Industriegruppe der Semperit AG Holding mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Für 2017 erwartet das börsennotierte Unternehmen, das auf die Herstellung hochwertiger Gummi-Erzeugnisse spezialisiert ist, nun einen weiteren Verlust. Damit wackelt die Dividende, in einer Presseinformation sprach der Konzern von einem "voraussichtlichen Entfall". Darüber hinaus gab Semperit am Mittwochabend bekannt, dass der Vorstand jetzt "mit Nachdruck eine Phase nachhaltiger Restrukturierung einleitet", die bis 2020 dauern werde.

Bei den Investoren kamen die neuen Nachrichten alles andere als gut an. Sie reagierten mit Aktienverkäufen, weshalb der Kurs des Semperit-Titels am Donnerstag im Verlauf um bis zu 7,9 Prozent auf 22,15 Euro einbrach.





Die Höhe des Verlusts für 2017 ist noch offen. Für das Schlussquartal des abgelaufenen Jahres rechnet Semperit mit einem operativen Verlust (vor Zinsen und Steuern) in einstelliger Millionenhöhe. Schon 2016 schrieb die Firmengruppe rote Zahlen, unterm Strich belief sich ihr Minus in diesem Jahr auf 8,8 Millionen Euro.

Personalabbau droht

Grundsätzlich prüfe man nun alle Firmenstandorte auf nötige "Anpassungen", teilte Semperit weiter mit. Etwaige Maßnahmen werden dabei wohl auch auf Personalabbau zielen. Weltweit hat die Gruppe derzeit rund 6500 Mitarbeiter, davon etwa 3500 in Asien und mehr als 800 in Österreich, und zwar in Wien sowie am niederösterreichischen Produktionsstandort Wimpassing. Das erklärte Ziel ist, im Jahr 2020 auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) eine Marge von zehn Prozent zu erwirtschaften.

2018 sieht Semperit als "Übergangsjahr". Die Kosten für Berater dürften hoch ausfallen. Einmaleffekte und Restrukturierungskosten könnten für zusätzliche Volatilität im Ergebnis sorgen. Ob es Änderungen im Produktportfolio der bestehenden Geschäftssparten geben wird, werde der Vorstand im heurigen Jahresverlauf "Schritt für Schritt entscheiden". Wie Semperit weiter betonte, sei die Finanzierung nötiger Maßnahmen über einen Kredit des Kernaktionärs B&C Privatstiftung gesichert.