Heimische Industrie mit starkem Jahresauftakt

Wien. (kle) Österreichs Industrie hat den hohen Schwung aus dem Vorjahr mitnehmen können. Wie die Ökonomen der Bank Austria am Montag berichteten, habe sich der dynamische Wachstumskurs zu Beginn des neuen Jahres ungebrochen fortgesetzt.

Im Jänner lag der von ihnen regelmäßig erstellte Einkaufsmanager-Index bei 61,3 Punkten. "Der Indikator fällt damit zwar etwas hinter das Allzeithoch des Vormonats (64,3 Punkte, Anm.) zurück, signalisiert jedoch eine weiterhin sehr starke Performance der heimischen Industrie", so der Chefvolkswirt der Bank Austria, Stefan Bruckbauer, in einer Aussendung. "Tatsächlich haben die österreichischen Betriebe noch nie so dynamisch ein neues Jahr begonnen wie 2018."





Deutlich mehr Personal

Mit der schwungvollen europäischen Konjunktur im Rücken habe sich die Nachfrage nach österreichischen Exportprodukten im Jänner weiter erhöht. Laut Bruckbauer stieg auch die Anzahl der Aufträge aus dem Inland abermals kräftig an. In beiden Fällen sei der Anstieg des Neugeschäfts zwar etwas geringer gewesen als im Vormonat, aber klar über der langfristigen durchschnittlichen Steigerungsrate gelegen.

"Auf die vollen Auftragsbücher reagierten die heimischen Betriebe im Jänner mit einer im Vergleich zum Vormonat zwar etwas geringeren, jedoch abermals sehr starken Ausweitung der Produktionsleistung", sagt Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. "Obwohl die Betriebe ihren Mitarbeiterstand deutlich erhöhten, stiegen im Jänner die Auftragsrückstände mit einer der stärksten jemals in der Umfrage gemessenen Rate an."

Der gute Start ins neue Jahr hat für ausgezeichnete Stimmung in der Industrie gesorgt. Bruckbauer erwartet nun, "dass die Industrie das kräftige Produktionswachstum des Vorjahres von geschätzten vier Prozent 2018 wiederholen kann".