Kika/Leiner spitzt den Rotstift

Wien. (apa/kle) Der Möbelhändler Kika/Leiner, nach der Lutz-Gruppe der zweitgrößte in Österreich, hat sich vergangene Woche eine millionenschwere Geldspritze bei seinem angeschlagenen Mutterkonzern Steinhoff gesichert. Nun werden sämtliche Filialen auf den Prüfstand gestellt. Aus Sicht von Kika/Leiner-Chef Gunnar George sind fünf bis sechs Standorte "problematisch", wie er am Montag vor Journalisten sagte. Insgesamt sollen in den nächsten 12 bis 18 Monaten fünf Prozent "in allen Bereichen" eingespart werden.

Österreichweit hat Kika/Leiner 50 Filialen mit rund 5400 Mitarbeitern. "Wir sehen uns jeden Standort an", so George. Die kritischeren Filialen seien aber eher in ländlichen Gebieten. Klarheit soll es in den kommenden sechs bis acht Wochen geben. Daneben will George die Zahl der Lieferanten weiter reduzieren. In den vergangenen zwölf Monaten habe Kika/Leiner diese schon von 1700 auf 1100 gesenkt. Ziel sei es, auf ungefähr 800 zu kommen. Da gehe es aber nicht um "Top-Lieferanten", erklärte George.





Darlehen der Mutter

Durch den zugesagten Geldbetrag in mehrstelliger Millionenhöhe sei die Liquidität bei Kika/Leiner jedenfalls für bis zu 24 Monate gesichert, so der Firmenchef weiter. Das Geld sei bereits an die Steinhoff-Europe-Gruppe weitergeleitet worden, ab dieser Woche solle es tranchenweise in die Kassen von Kika/Leiner fließen. Die Konditionen für das frische Geld seien "besser als am Markt", die Vorgaben von Steinhoff gering.

Wesentlich sei jetzt, dass wieder Ruhe einkehre, sagte George, der das Vertrauen der Konsumenten wiedergewinnen will. Bei teureren Anschaffungen wie etwa Küchen seien die Umsätze aufgrund der Unsicherheit schon zurückgegangen. George betonte aber: "Die Kunden werden ihre Möbel bekommen." Er versicherte, dass ihre Anzahlungen weiter auf einem Treuhandkonto lägen.

Auf Gelder von Kika/Leiner habe der südafrikanische Mutterkonzern Steinhoff keine Zugriffsmöglichkeit. Auch die Markenrechte lägen nach wie vor beim Unternehmen, versicherte der Kika/Leiner-Chef, dessen Vertrag noch bis Jahresende läuft.

Insgesamt habe Kika/Leiner im abgelaufenen Geschäftsjahr eine schwarze Null erzielt, der Umsatz liege in Österreich bei etwa 800 Millionen Euro. Im osteuropäischen Raum wurden laut George Erlöse in Höhe von rund 200 Millionen Euro erzielt, dort will Kika/Leiner zukünftig weiter wachsen. Indes liegt die endgültige Bilanz zu dem per 30. September 2017 abgeschlossenen Geschäftsjahr vorerst noch nicht vor.

Aufholbedarf im Online-Handel

Im vergangenen Jahr wurden 150 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Möbelhändlers gesteckt. Heuer sollen 50 bis 60 Millionen Euro investiert werden, um den Onlinehandel, die EDV und die Logistik voranzutreiben und effizienter zu machen. In drei bis fünf Jahren will George rund fünf Prozent des Umsatzes online erzielen. Hier gebe es noch Aufholbedarf.

Der südafrikanische Möbelriese Steinhoff, nach Ikea weltweit die Nummer zwei in seiner Branche, war wegen mutmaßlicher Bilanzfälschungen bei seinen Gläubigern massiv unter Druck geraten (Mitte Dezember saß der Konzern nach eigenen Angaben auf Schulden von 10,7 Milliarden Euro). Dadurch geriet auch die heimische Tochter in die Bredouille, weil Konten kurzfristig eingefroren wurden. "Um die Gehälter zu zahlen", verkaufte man Ende Dezember den Leiner-Flagshipstore in der Wiener Mariahilfer Straße in einer Blitzaktion an den Tiroler Immobilien-Tycoon René Benko. "Kika/Leiner hat für das Haus einen bestehenden Mietvertrag bis zum Jahr 2030", hieß es.

Vor kurzem hat sich Steinhoff bei südafrikanischen Bankinstituten, wie berichtet, die erste Rate einer Liquiditätsspritze von insgesamt 200 Millionen Euro besorgt. Insgesamt muss der börsennotierte Konzernriese heuer rund zwei Milliarden der insgesamt 10,7 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten refinanzieren.