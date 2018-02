Heimische Industrie klagt erneut über Fachkräftemangel

Wien. (apa/kle) Österreichs Industrie spricht von einem "fulminanten Konjunkturverlauf" zum Jahreswechsel. "Es herrscht eine klassische Hochkonjunktur." Das sagten der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, und IV-Chefvolkswirt Christian Helmenstein am Donnerstag bei der Präsentation des IV-Konjunkturbarometers. Heuer entstünden in der Industrie rund 24.000 neue Jobs. Gleichzeitig gebe es aber großen Fachkräftemangel. Hier müsse die Bundesregierung rasch handeln.

Erstmals seit dem Rezessionsjahr 2009 herrscht in Österreich laut dem IV-Konjunkturbarometer Hochkonjunktur. Die Industriebetriebe meldeten demnach einen besseren Geschäftsgang und einen positiveren Blick auf die kommenden sechs Monate.





2017 sei die Industrie mit einem Plus von 6,6 Prozent doppelt so stark gewachsen wie die Gesamtwirtschaft, so Neumayer. Mit Blick auf die Beschäftigung fügte er hinzu, dass die Industrie der bei weitem größte Arbeitsplatzmotor sei. Kein anderer Bereich der Wirtschaft entwickle sich derzeit dynamischer. Dadurch komme es auch zum Personalaufbau, der zugleich freilich den Mangel an Facharbeitskräften verstärke.

Viele Stellen bleiben unbesetzt

Der Fachkräftebedarf für 2018 liege bei zirka 60.000. "Wir rechnen mit einer Fachkräftelücke von rund 10.500 Personen. Das heißt: Mehr als 15 Prozent der benötigten Fachkräftestellen in der Industrie können heuer nicht besetzt werden", betonte Neumayer in einer Pressekonferenz. Vor diesem Hintergrund fordert die IV von der Regierung rasch eine Gesamtstrategie für qualifizierte Zuwanderung, eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte und eine Regionalisierung der Mangelberufsliste.

Daneben gehe es aber auch darum, wie der Schwung der Konjunktur beibehalten werden kann. Hier brauche es Entlastungen für Unternehmen und Bürger wie etwa eine Senkung der Lohnnebenkosten, so Neumayer. Top-Thema bei den Firmen sei auch weiter eine Arbeitszeitflexibilisierung.

Indes warnt die IV angesichts der prächtig laufenden Konjunktur vor zu viel Euphorie. Wobei Chefökonom Helmenstein die größten Unsicherheitsfaktoren im Ausland ortet: einerseits geopolitisch, andererseits international-konjunkturell. Ihm zufolge kommen derzeit 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte des Wachstums in Europa von der expansiven Geldpolitik der EZB, obwohl Österreich und Deutschland ein anderes Zinsumfeld vertragen würden.

Debatten über Öbib-Reform

Zu einer möglichen Reform der Staatsholding Öbib sagte Neumayer: "Diskussionen laufen, Analysen laufen. Es gibt verschiedene Modelle, die überlegt werden." Dabei soll auch eine neue Rechtsform für die Ex-ÖIAG, die seit wenigen Jahren eine GmbH und keine AG mehr ist, ein Thema sein. Zudem könnten nach dem Verbund und der Bundesimmobiliengesellschaft noch zusätzliche Staatsbeteiligungen zur Öbib verschoben werden. Überlegt wird auch, dass die Dividenden der Öbib-Unternehmen in einen "Österreich-Fonds" fließen, der Start-up-Firmen fördert.