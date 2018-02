Plus bei Importen etwas größer als bei Exporten

Wien. (apa/kle) Österreichs internationale Handelsaktivitäten haben sich intensiviert. Von Jänner bis November 2017 legten die Exporte gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 8,6 Prozent auf 131,08 Milliarden Euro zu, die Importe stiegen aber noch etwas stärker - um 9 Prozent auf 135,81 Milliarden Euro. Das Handelsbilanzdefizit vergrößerte sich somit von knapp 3,9 Milliarden auf gut 4,7 Milliarden Euro, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria hervorgeht.

Beim Warenaustausch mit anderen EU-Mitgliedstaaten erhöhte sich das Volumen der österreichischen Ausfuhren mit einem Plus von 9 Prozent auf 91,7 Milliarden Euro allerdings kräftiger als jenes der Einfuhren mit einem Zuwachs von 8,1 Prozent auf 96,4 Milliarden Euro. Der Fehlbetrag in der Handelsbilanz mit den EU-Ländern konnte dadurch im Berichtszeitraum von knapp 5 Milliarden auf 4,7 Milliarden Euro reduziert werden.





Kleiner Überschuss in

der November-Handelsbilanz

Im Außenhandel mit Drittstaaten verschlechterte sich das Ergebnis der Handelsbilanz allerdings. Es drehte von einem Überschuss von 1,1 Milliarden Euro (Jänner bis November 2016) auf einen geringfügigen Fehlbetrag von 67 Millionen Euro im Elfmonatszeitraum 2017. Die Exporte nahmen zwar um 7,8 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro zu, doch die Importe stiegen um 11,4 Prozent auf fast etwa 39,5 Milliarden Euro. Etwa 30 Prozent des Außenhandels wickelt Österreich mit Nicht-EU-Ländern ab.

Im November legten die heimischen Ausfuhren gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 10,6 Prozent auf 13,12 Milliarden Euro zu - und damit weit stärker als die Einfuhren, die sich um "nur" 7 Prozent auf 13,11 Milliarden Euro erhöhten. Wie die Statistik Austria dazu am Dienstag in einer Presseaussendung weiter mitteilte, fiel in diesem Monat ein marginaler Handelsbilanzüberschuss von rund 12 Millionen Euro an.