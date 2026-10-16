Es ist ein Bild, das sich in das kollektive Gedächtnis des europäischen Journalismus eingebrannt hat, auch wenn die europäische Öffentlichkeit es nur zu gerne verdrängt: Ein verbranntes Wrack, Rauchsäulen über den Hügeln, verstreute Trümmer auf einem Feld nahe der maltesischen Kleinstadt Bidnija. Am 16. Oktober 2017 detonierte unter dem Fahrersitz eines Peugeot 108 eine Bombe. Der Wagen gehörte einer Journalistin.

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Daphne Caruana Galizia war sofort tot. Sie wurde 53 Jahre alt.

Der Preis für das Schweigen einer der mutigsten Investigativjournalist:innen in der Europäischen Union betrug 150.000 Euro. Das war die Summe, die den Auftragsmördern versprochen wurde. Aufgerollt wurden diese Detailsim Sommer dieses Jahres im Rahmen des Prozessauftaktes gegen den mutmaßlichen Haupttäter Yorgen Fenech, einem maltesischen Geschäftsmann.

Der weitere, große Skandal folgte daraufhin, sprich vor wenigen Wochen: Fenech wurde von einem Geschworenengericht in Malta freigesprochen. Die Entscheidung sorgte für große Kritik unter Menschenrechtsaktivist:innen und Journalist:innen. Denn eigentlich war die Beweislage mehr als eindeutig: Es gab Aufzeichnungen und Textnachrichten, die Fenechs Täterschaft belegten.

Wenn in der Ukraine, in den Kartellgebieten Mexikos oder in Gaza Journalist:innen gezielt getötet werden, schaut Europa meist mit berechtigter Empörung hin. Wir erheben den Zeigefinger, mahnen die Einhaltung der Menschenrechte an und verweisen stolz auf unsere demokratischen Werte, unsere Rechtsstaatlichkeit sowie die Pressefreiheit, die für jeden zu gelten hat. Europa versteht sich gerne als Hort der Freiheit, als moralischer Leuchtturm in einer Welt, die immer autoritärer wird.

Doch die Ermordung Caruana Galizias zertrümmerte diese Illusion. Sie verdeutlichte auf grausame Weise: Wer in der EU den Mächtigen zu nahekommt, wer die Verflechtungen von Politik, organisierter Kriminalität und Finanzelite freilegt, lebt gefährlich. Und die Schutzmechanismen, auf die wir uns so viel einbilden, greifen oft erst dann, wenn es längst zu spät ist.

Daphne Caruana Galizia wurde 2017 in Malta ermordet. © Bildquelle: Wiki Commons.

Der Versuch der finanziellen und psychischen Vernichtung

Daphne Caruana Galizia wurde nicht über Nacht zum Ziel einer Autobombe. Ihrem Tod ging ein jahrelanger, systematischer Zermürbungskrieg voraus. Malta ist in politischer Hinsicht ein Mikrokosmos aus Korruption, Parteienfilz und Geldwäsche. Das dort bestehende System versuchte zunächst, ihre Existenz mittels anderer Wege zu zerstören.

Wer Machtstrukturen in Malta angriff, wurde isoliert und diffamiert. Heute ist klar, dass diese Atmosphäre vom Staat mitkreiert wurde, weshalb dieser für viele Kritiker:innen ebenso schuldig ist. Als Frau war Daphne Caruana Galizia dabei doppelter Repression ausgesetzt. Die politische Elite Maltas und ihre medialen Lautsprecher bedienten sich eines zutiefst misogynen Repertoires: Sie wurde nicht als Journalistin ernst genommen, sondern unter anderem als „frustrierte“, „hysterische“ oder „bipolare“ Frau bezeichnet. Die verantwortlichen Männer versuchten, Caruana Galizias Glaubwürdigkeit zu untergraben, indem sie sie für verrückt erklärten – ein altes, bewährtes Muster, um kritische Frauen im öffentlichen Raum zu delegitimieren.

Als die Bloßstellung im öffentlichen Diskurs nicht funktionierte, griff man zu juristischen Methoden: der finanziellen Vernichtung durch sogenannte SLAPP-Klagen (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Zum Zeitpunkt ihres Todes hängten 47 Zivil- und Strafrechtsklagen wie ein Damoklesschwert über Caruana Galizia. Politiker, Geschäftsleute und korrupte Banker überhäuften sie mit Prozessen – oft im Ausland, wo die Prozesskosten astronomisch hoch waren. Das Ziel dieser Klagen war nie die Wahrheitsfindung. Es ging einzig und allein darum, Ressourcen zu binden, Zeit zu rauben und die Journalistin finanziell in den absoluten Ruin zu treiben. Ihre Bankkonten wurden eingefroren, ihr Privatleben von Gerichtsverfahren überrollt.

Doch das Kalkül der Mächtigen ging nicht auf. Galizia ließ sich weder durch Sexismus mundtot machen noch durch die juristische Maschinerie, die über sie herfiel. Sie schrieb weiter. Sie legte die Verstrickungen der Spitzenpolitik in den Panama Papers offen, deckte auf, wie Visa und Staatsbürgerschaften in Malta verhökert wurden und wie dubiose Banken Geldwäsche für die Elite Aserbaidschans betrieben.

Als das System erkannte, dass weder gesellschaftliche Ächtung noch juristischer Ruin diese Frau stoppen konnten, blieb jenen, die im Schatten operierten, nur noch das aus ihrer Sicht letzte Mittel: die physische Auslöschung.

„Es gibt überall Gauner, wo man auch hinsieht. Die Lage ist verzweifelt“, waren Daphne Caruana Galizias letzte Worte, geschrieben in ihrem Blog „Running Commentary“, wenige Minuten vor dem Mord an ihr.

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Das Versagen des europäischen Schutzschildes

Der Fall Daphne Caruana Galizia offenbart ein strukturelles Problem, das weit über Malta hinausreicht und bis heute nicht gelöst ist. Unabhängige investigative Berichterstatter agieren in der Europäischen Union oft in einer extremen David-gegen-Goliath-Situation.

Auf der einen Seite stehen freie Journalist:innen oder kleine Rechercheteams, die mit minimalen Budgetgrenzen und ohne große Rechtsabteilungen im Rücken arbeiten. Auf der anderen Seite agieren einflussreiche Finanzstrukturen, Oligarchen, kriminelle Netzwerke und korrupte Amtsträger. Das Zynische daran: Diese Akteure nutzen genau jene demokratischen Errungenschaften und Institutionen – den Rechtsstaat, die Reise- und Kapitalverkehrsfreiheit, das Niederlassungsrecht – um sich zu schützen und kritische Stimmen zu vernichten.

Sie schalten teure Großkanzleien ein, nutzen Gesetzeslücken zur Geldwäsche und verlagern ihre Klagen in Rechtsräume, die darauf ausgelegt sind, Beklagte finanziell auszubluten.

Natürlich gibt es in Europa Schutzmechanismen, Journalistenverbände, Grundrechtecharten und rechtliche Rahmenbedingungen. Niemand würde die Zustände in der EU eins zu eins mit repressiven Diktaturen vergleichen. Doch dieser pauschale Verweis auf den Status quo wiegt uns in einer gefährlichen Trägheit. Wenn der Schutz erst dann ansetzt, wenn die Drohung bereits ausgesprochen ist, oder wenn Gesetze den Rechtsmissbrauch durch Mächtige nicht verhindern, dann verkommt die Pressefreiheit zu einem bloßen Lippenbekenntnis.

Der Schutz von freien Journalist:innen darf sich nicht auf Betroffenheitsbekundungen nach einer Tat beschränken. Er muss dort ansetzen, wo die Existenz bedroht wird: bei wirksamen Anti-SLAPP-Richtlinien, bei finanzieller Rückendeckung für Rechercheur:innen und bei der konsequenten Verfolgung der Hintermänner.

Schatten über dem Rechtsstaat

Bis heute, neun Jahre nach dem Anschlag, sind zwar die Ausführer des Mordes verurteilt und einzelne Drahtzieher angeklagt, doch das Netz der Straflosigkeit ist nicht vollständig zerrissen. Nichts hat dies mehr verdeutlicht als der Freispruch Yorgen Fenech Umso treffender war die Reaktion von Galizias Familie. In einer Stellungnahme zeigte sie sich schockiert und beklagte – abermals – die institutionellen Versäumnisse, die den Mord ermöglicht hätten. Sie seien bis heute nicht aufgearbeitet worden.

Daphne Caruana Galizia wurde Opfer eines Staates, der das Prinzip der Checks and Balances aufgegeben hatte, um Korruption auf höchster Ebene zu decken. Dass dies mitten im Herzen der Europäischen Union geschehen konnte, ist eine Schande, die bis heute nachwirkt.

Ihre Ermordung war kein tragischer Einzelfall, sondern ein Alarmsignal. 150.000 Euro reichte aus, um die Pressefreiheit in Europa nachhaltig zu schädigen. Wenn die EU ihre eigenen Werte ernst nimmt, muss sie ein Umfeld schaffen, in dem kritische Recherche kein lebensgefährliches Wagnis ist. Solange unabhängige Journalist:innen juristisch vogelfrei sind und Drahtzieher politischer Morde auf Straflosigkeit hoffen können, bleibt die europäische Pressefreiheit ein Versprechen, das an der Realität zu scheitern droht.