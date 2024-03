Heftige Kämpfe fanden ab 12. Februar 1934 in Wien, Linz, Steyr, St. Pölten, Weiz, Eggenberg bei Graz, Kapfenberg, Bruck an der Mur, Ebensee und Wörgl statt. Zentren des Aufstandes waren der Karl-Marx-Hof im 19. Bezirk und der Goethehof in Kaisermühlen.