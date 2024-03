Genese

Als Wienerin mit türkischer Migrationsgeschichte, deren nahezu komplette Familie an der Schwarzmeerküste lebt, kennt die Autorin die Strecke zwischen Österreich und der Türkei nur zu gut. In ihrer Kindheit absolvierte sie mit ihrer Familie diese Reise Jahr für Jahr mit dem Auto (und hasste es jedes Mal zutiefst). Als sie älter wurde (und sich stärker gegen ihre Eltern durchsetzen konnte), begann sie, den Flieger zu nutzen. In die Türkei mit dem Zug zu fahren war für sie, wie für einige der Reisenden, ein erstes Mal. Sie dachte, es könnte ein Abenteuer werden. Ihren C0 2- Ausstoß niedriger zu halten, war ebenfalls eine große Motivation. Ob der Zug den Flieger in Zukunft ersetzen wird, ist allerdings noch nicht entscheiden.

Daten und Fakten

Seit 1992 bietet Optima Express Autoreisezugfahrten in die Türkei an.

Rund 10.000 Personen entscheiden sich pro Jahr für die Zugstrecke.

Knappe 40 Stunden dauert die Fahrt bis zum Ziel.

