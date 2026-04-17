Toni Polster: „Ich mag diese Welt nicht mehr“
9 Minvor 2 Monaten
Österreichs schnellste Marathonläuferin Julia Mayer trainiert zweimal täglich und läuft rund 200 Kilometer pro Woche. Im Interview mit der WZ spricht sie über Training, Geld im Spitzensport und warum der weibliche Zyklus Platz finden muss.
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Ich habe alles richtig gemacht und es war trotzdem die Hölle.Julia Mayer, Marathon-Läuferin
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