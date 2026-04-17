Julia Mayer

Es ist schwierig, das so zu takten, dass es einem passt. Zumindest acht bis zehn Tage passt es einem sowieso nicht. Und wo soll man die dann hinsetzen? Richtig timen kann man es nicht, man kann es halbwegs erträglich machen.

In meinem Fall ist das immer so, dass ich schaue, dass ich mich gut ernähre, das ist das Wichtigste. Und gleichzeitig gut strukturiert trainiere, also auch nie zu viel, und mich gut erhole. Wenn wir Frauen hormonell halbwegs im Gleichgewicht sind, dann ist es zyklusbedingt auch sehr im Gleichgewicht. Dann hat man im Idealfall weniger PMS-Symptome und eine weniger starke oder schmerzhafte Menstruation.

Ich habe schon Erfahrungen gemacht, wo ich zu viel trainiert habe und die PMS-Symptome waren die Hölle. Ich habe Erfahrungen gemacht, wo ich alles richtig gemacht habe und es war trotzdem die Hölle. Es ist von Monat zu Monat unterschiedlich und darauf muss man eingehen.

Bei mir ist es so: Wenn ich merke, ich bin am Ende vom Zyklus und die Periode steht an, dann gehe ich runter vom Gas und entspannter an, damit auch mein Nervensystem runterkommt.