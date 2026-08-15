In Afghanistan jährt sich die Rückkehr der Taliban sowie der Abzug der NATO-Truppen zum 5. Mal. In vielen westlichen Staaten ist das wieder einmal ein Anlass, um nicht über die eigenen Fehler zu sprechen. Warum ich das satt habe.

„Sie wollten angeblich ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen, doch nun ist der Hindukusch auch in Deutschland. So ist das nun einmal. Pech gehabt“, meinte ein guter Freund von mir jüngst zynisch. Der Hindukusch. So heißt die bekannte Gebirgskette in Afghanistan. Nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 war es der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck, der behauptete, die Sicherheit Deutschlands müsse von nun an auch am Hindukusch verteidigt werden. Damit rechtfertigte er den Kriegseinsatz der NATO, der im Oktober 2001 begann.

Für dich interessant: Die Kakerlaken von Indien

Wie viele andere afghanische Geflüchtete kam mein besagter Freund in den 1990er-Jahren gemeinsam mit seiner Familie in Deutschland an. Heute sieht er, wie viele von „uns“, wie sehr sich das europäische Stadtbild tatsächlich „afghanisiert“ hat: Es gibt Handyläden, Restaurants und zahlreiche andere Unternehmen, die von Afghan:innen geführt werden. Die Landessprachen Farsi und Paschto sind präsenter denn je. Man hört verschiedene Akzente und Dialekte, auch auf den Straßen Wiens, Salzburgs oder Innsbrucks.

Doch während immer mehr Menschen die Meinung vertreten, dass einfach „zu viele“ Afghan:innen hierhergekommen seien, vor allem seit 2015, wird viel zu gerne verdrängt, dass dies nicht aus heiterem Himmel geschah.

Während im besagten Schicksalssommer 2015 viele Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien und anderswo gen Europa reisten, um Krieg, Terror und Zerstörung zu entgehen, befand ich mich als Reporter vor dem Kabuler Passamt im Westen Kabuls, wo jeden Tag Hunderte von Menschen auf ihre Dokumente warteten. Wer das Land – egal, auf welche Art und Weise – verlassen wollte, brauchte sie.

Wer mit den Menschen dort sprach, verstand schnell, was am Hindukusch falsch gelaufen war – und wie die westliche Staatengemeinschaft massiv dazu beigetragen hatte. Die afghanische Hauptstadt wurde damals regelmäßig vom Bombenterror der militant-islamistischen Taliban, die heute das Land regieren, heimgesucht, während die damalige offizielle, vom Westen gestützte Regierung aus einem korrupten Haufen bestand. Viele, die nun das Sagen hatten, waren Warlords, zwielichtige Politiker:innen und Drogenbarone, die sich seit Kriegsbeginn 2001 massiv bereicherten. Sie fuhren in teuren, kugelsicheren Autokolonnen durch die Stadt und bauten sich grässlich-pompöse Villen. Gleichzeitig herrschte in den ländlichen Regionen ein brutaler Krieg. Luftschläge der NATO, US-Drohnenangriffe und die Operationen von Spezialeinheiten trafen meist Zivilist:innen.

Kriminelle als Verbündete

Unter dem Sammelsurium der westlichen Verbündeten in Kabul befanden sich etwa Ahmad Wali Karzai , Bruder des Ex-Präsidenten Hamid Karzai, CIA-Angestellter und führender Drogenboss im Süden des Landes. Dann gab es noch den erst vor Kurzem wegen mutmaßlichen Drogenhandels und Waffenschmuggels verhaftete Warlord und Ex-Parlamentsabgeordnete Zahir Qadir , der ebenfalls eng mit US-Truppen zusammenarbeitete. Es gab auch Frauen, die sich an diesem System bereicherten, etwa die ehemalige Parlamentsabgeordnete und vermeintliche Frauenrechtsaktivistin Fawzia Koofi , die von westlichen Akteuren bis heute als weibliche Ikone romantisiert wird und sogar für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, obwohl in innerafghanischen Kreisen ihre Verstrickungen mit den mafiösen Netzwerken ihrer Familie schon seit Jahren bekannt sind. Koofi wurde vor fünf Jahren im Zuge der Machtübernahme der Taliban von den westlichen Truppen evakuiert.

Mit diesen Verbündeten wollte man allen Ernstes ein demokratisches Afghanistan aufbauen. Doch dabei waren sie es, die den neuen Staat untermauerten und aushöhlten und sich an westlichen Hilfsgeldern bereicherten. Die meisten von ihnen wurden – zumindest – zu Multimillionären. So war es auch kein Zufall, dass das meiste Geld, das nach Afghanistan floss, nicht in den Wiederaufbau des Landes floss, sondern einfach wieder hinausgeleitet wurde, etwa nach Dubai, wo das „who is who“ der afghanischen Polit-Elite Luxusimmobilien, Restaurants oder private Firmen besitzt.

Verdrängtes Thema: Geisterschulen

Wie es zu alldem kommen konnte, ist bis heute für viele Menschen unverständlich. Warum? Weil vieles kaum erklärt und aufgearbeitet wurde. Es ist richtig und wichtig, dass in diesen Tagen viele Medien auf die katastrophale Situation von Mädchen und Frauen in Afghanistan aufmerksam machen. Seit der Rückkehr der Taliban bestehen mehrere Bildungsverbote für Afghaninnen. Betroffen sind weiterhin Oberstufenschulen sowie Universitäten. Der Alltag von afghanischen Frauen ist massiv eingeschränkt. Zuletzt hieß es seitens der Sitten- und Moralwächter des Regimes sogar, dass Frauen kein Parfum auf Hochzeiten tragen sollten. Derartige Verbote sind nicht nur höchst repressiv, sondern in ihrer Auslegung auch praktisch einzigartig, weshalb auch zahlreiche muslimische Staaten die Taliban regelmäßig kritisieren.

Dennoch ist es unvollständig, ja, auch heuchlerisch, die Situation der afghanischen Frau vor 2021 zu romantisieren. Der Bildungsbereich ist ein gutes Beispiel hierfür, denn viele Afghaninnen können in vielen Regionen des Landes ohnehin keine Schule besuchen, weil es diese schlichtweg nicht gibt. Ein Grund hierfür sind unter anderem sogenannte Geisterschulen: Leerstehende Gebäude, die nur zur Schau errichtet wurden – oder die nur auf dem Papier existierten. In den Jahren vor der Rückkehr der Taliban existierten sie zuhauf. Die amerikanische Investigativjournalistin und Pulitzerpreisträgerin Azmat Khan wies im Zuge einer Recherche nach, dass allein im Jahr 2011 das afghanische Bildungsministerium mindestens 1.100 Schulen als aktiv führte und mit ausländischen Geldern finanzierte, obwohl sie in der Realität gar nicht existierten oder betrieben wurden. Stattdessen floss das Geld in die Taschen korrupter Beamter. Dass die Schulen für Mädchen gedacht seien, wurde von ihnen sogar betont, weil man wusste, dass dann eher Geld fließen würde.

Die Normalisierung der Taliban

Perfide ist auch, wie manch einer in diesen Tagen auf die Taliban blickt: Eine vermeintlich isolierte Gruppe von Fanatikern, die vor fünf Jahren plötzlich wieder an die Macht zurückkehrte und nun die Bevölkerung drangsaliert und unterdrückt. Dabei wurde die Rückkehr der Taliban zuallererst auf der diplomatischen Bühne ermöglicht, allen voran durch den sogenannten Doha Deal, der 2020 im Golfemirat Katar unterzeichnet wurde – von Taliban-Vertretern und der damaligen Trump-Administration.

Es war nämlich Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit unbedingt den „längsten Krieg“ der US-Geschichte beenden und wiedergewählt werden wollte und deshalb die Taliban hofierte. „Ihr seid eine taffe Truppe“, soll er zu Taliban-Führer Mullah Abdul Ghani Baradar am Telefon gesagt haben, nachdem der Deal abgesegnet war. Die eigenen afghanischen Verbündeten in Kabul, sprich, die offizielle Regierung des Landes unter Präsident Ashraf Ghani, ließ Trump schnell fallen. Dies gab den Taliban ein neues Selbstwertgefühl auf dem Schlachtfeld, während die reguläre afghanische Armee zerfiel und überrannt wurde.

Und da wir bereits beim Thema Geisterschulen waren: Es gab auch viele Geistersoldaten. Männer, die abermals nur auf dem Papier existierten, weil der korrupte Apparat in Kabul, in diesem Fall das Verteidigungsministerium, überschüssige Gehälter einstrich. Zeitgleich warteten viele echte Soldaten monatelang auf ihren Lohn. Ich traf einige von ihnen noch im Frühjahr 2021 an der Front – und hoffe, dass diese jungen Männer, die zwei Jahrzehnte lang für nichts verpulvert wurden, heute noch leben.

Immerhin herrscht nun seit fünf Jahren jene Gruppierung, die man Ende 2001 nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 gestürzt hat. „Was hat dieser Krieg überhaupt gebracht?“, fragen sich viele Afghan:innen weiterhin zu Recht.

Es wird wie gewohnt weitergemacht

Es ist eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Sie bleibt auch unbeantwortet, weil man in Washington, Berlin, London und anderswo über die eigenen Fehler nicht sprechen will. Eingeholt wird man von diesen Fehlern weiterhin, etwa anhand der zahlreichen afghanischen Geflüchteten, die weiterhin das Land verlassen, weil sie müssen: Ex-Soldaten, die vom Regime gejagt werden. Mädchen, die nirgends studieren können. Menschenrechtsaktivist:innen und Journalist:innen, die bedroht werden – und die nie von irgendeinem NATO-Staat evakuiert worden sind, weil ihre Namen sich auf keiner der Listen befanden.

Diese Schicksale geraten in den Hintergrund, weil Europa wieder einmal mit sich selbst beschäftigt ist und Geflüchtete als emotionslose Menschenmassen, die unsere Gesellschaften bedrohen, betrachtet. In den letzten Wochen und Monaten tourten Taliban-Delegationen durch die Europäische Union. Sie waren in Wien und in Brüssel, um über Abschiebungen zu verhandeln. Und sie wissen, dass sie am längeren Hebel sitzen, weil der Diskurs in Österreich, Deutschland und anderswo nun einmal so läuft, wie er läuft: empathielos, zynisch und menschenfeindlich.

Und genau deshalb ist der 15. August, jener Tag, an dem Kabul nach 20 Jahren an die Taliban fiel, ein großer Tag der Heuchelei. Er ist ein Tag, an dem man kurz nach Afghanistan blickt, mit vermeintlich großer Sorge, Reue und etwas Demut, um im Anschluss wie gewohnt weiterzumachen.