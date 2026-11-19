Am Dienstag haben die Klubobmänner der Koalition – Ernst Gödl (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ) und Yannick Shetty (Neos) –, ein verfrühtes Weihnachtspackerl mitgebracht, oder es zumindest angekündigt: Die Zahl 50.

So viele Gesetze will die Regierung bis Weihnachten noch ins Parlament schicken – 30 davon sofort, damit sie der Nationalrat im Dezember beschließen kann, rund 20 weitere in den kommenden Wochen, für einen Beschluss im Jänner. Der im September ausgerufene „Herbst der Ergebnisse“ sei damit Realität.

Fünfzig ist eine schöne, runde Zahl. Wenn man bedenkt, dass der Nationalrat in einem Jahr sonst auch zwischen 100 und 150 Gesetze beschließt, mag sie vielleicht ein bisschen an szenischer Strahlkraft verlieren, aber wir wollen hier nicht pingelig sein – 50 Vorhaben innerhalb der Dreierkoalition abzustimmen und zumindest einmal unter den eigenen Abgeordneten beschlussfähig auf dem Tisch zu haben, ist tatsächlich ein beträchtliches Lebenszeichen.

Um auf diese schöne Zahl zu kommen, hat die Koalition allerdings Vorhaben in ziemlich unterschiedlichen Aggregatzuständen zusammengezählt. Das Kanzleramt hat mir eine Liste zukommen lassen – 30 Vorhaben sind darin namentlich genannt, dazu kommen fünf Beispiele, die für die restlichen 20 stehen. Wenn man das alles nach Fortschritt des jeweiligen Vorhabens sortiert, bleiben grob gesprochen vier Stapel.

Die konkreten Vorhaben

Stapel eins: 13 der 50 angekündigten (bzw. 30 konkreten) Vorhaben sind am Dienstag tatsächlich durch den Ministerrat gegangen. Das Beschlussprotokoll – alle Ministerräte veröffentlichen seit zehn Jahren ihre Protokolle – nennt da zum Beispiel Reformen bei der Gefahrgutbeförderung, Bäderhygiene (superspannend: Es geht um die technologische Weiterentwicklung bei Gartenteichen, die weniger Auflagen für deren Errichtung und Wartung notwendig macht), die Aufhebung der VKI-Finanzierungsgesetze, Bundesstraßenmaut, Klimaticket, Bundesbahngesetz, die Begleitregeln zur EU-Verordnung über nachhaltige Flugkraftstoffe, die Anti-SLAPP-Novelle, das Mediengesetz, ein neues Anti-Doping-Gesetz, das Abgabenänderungsgesetz, die Uni-Novelle zum Gewaltschutz und das Impfen in Apotheken.

Alle 13 sind erst nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt worden – was dazu passt, dass die Koalition nach eigenen Angaben „bis halb drei Uhr früh“ an der Abstimmung gesessen ist. Für elf der 13 gab es eine Begutachtung, teils allerdings eine eher sportlich terminisierte: Der Entwurf zum Impfen in Apotheken ist beispielsweise am 4. November im Parlament eingelangt, die Frist war am 11. Auch schon wieder zu Ende; bei der Maut-Novelle waren es überhaupt nur acht Tage. (Üblich wären sechs Wochen, aber das ist ohnehin eher illusorisch – die heutige Regierungspartei SPÖ hat solche kurzen Fristen, als sie dereinst in Opposition war, noch heftig kritisiert, aber: Standpunkt, Standpunkt usw.)

Stapel zwei ist der politisch gerade spannendere. Acht Punkte von der To-Do-Liste haben eine Begutachtung hinter sich, sind aber weder am Dienstag noch sonst seit Anfang September als Gesetzestext durch den Ministerrat gegangen – und es sind tendenziell eher die großen: die Sozialhilfe neu (Begutachtung bis 13. November), das Integrationspflichtengesetz (bis 12. November), Wehrdienstreform und Zivildienstgesetz (ebenfalls bis 12. November), der Industriestrompreis samt Standortabsicherung und der Strompreiskrisenmechanismus (bis 16. Oktober), die Bundesstaatsanwaltschaft (bis 31. August) und das Informationssicherheitsgesetz (bis 26. Juni).

Wenn diese acht wie angekündigt trotzdem diese Woche im Nationalrat landen, dann nicht als Regierungsvorlage, sondern über eine Abkürzung – als Anträge der Koalitionsabgeordneten oder, wahrscheinlicher, als Umlaufbeschluss der Regierung, quasi als Ad-hoc-Ministerrat. Das ist nich t illegitim und kommt immer wieder vor. Es heißt aber zweierlei. Erstens ist der Text besagter Gesetze bis zur letzten Minute umstritten gewesen, sonst hätte ihn die Koali t ion ja bereits am Dienstag verabschiedet; den überarbeiteten Entwurf zur Bundesstaatsanwaltschaft hat Shetty am Dienstag selbst als Verhandlungsgrundlage bezeichnet .

Zweitens bleibt wenig Zeit, um aus der Begutachtung etwas zu machen: Bei der Sozialhilfe – wir haben uns hier vor drei Wochen die Kindersätze angeschaut – liegen zwischen Fristende und Nationalratssitzung fünf Tage, ein Wochenende inklusive. Mehr als 35 Stellungnahmen sind eingelangt, das AMS plädiert dafür , den Start um ein Jahr zu verschieben.

Dazu kommt: In diesem Stapel liegen auch Vorhaben, für die die Koalition allein keine Mehrheit hat. Die Bundesstaatsanwaltschaft braucht eine Verfassungsänderung, die Änderungen beim Zivildienst brauchen ebenfalls zwei Drittel – und Gödl hat am Dienstag klargemacht, dass es die Wehrdienstreform nur gemeinsam mit dem Zivildienst geben soll. Mit den Grünen wurde am Montag geredet, mit der FPÖ ist für diesen Donnerstag ein Termin vereinbart. „Im Dezember beschlossen“ ist hier ein Wunsch der Regierung und der Versuch, ein wenig Druck auf die Oppositionsklubs aufzubauen.

Die offenen Baustellen

Stapel drei: Neun Punkte, zu denen es aktuell weder einen Begutachtungsentwurf noch einen Ministerratsbeschluss gibt, die aber seit Langem angekündigt sind. Die EAG-Novelle (dahinter dürfte das vorige Woche angekündigte Aussetzen der beiden Ökostromabgaben im Jahr 2027 stecken – wie fast alles im Energierecht eine Zweidrittelmaterie), eine Novelle zum Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz, eine „Amtstafel-Sammelnovelle“, Wochengeld und Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, eine „Reparatur“ des Güterbeförderungsgesetzes, eine „Richtigstellung PV-Beitragsentfall“ (PV wie Pensionsversicherung), eine Gesundheits-App – und die Anhebung der Buchführungsgrenzen.

Letztere ist ein schönes Beispiel dafür, wie weit es von der Ankündigung zum Gesetz sein kann: Im Dezember 2025 stand sie im Entbürokratisierungspaket (von 700.000 auf „bis zu 1,5 Millionen Euro“ Umsatz), im April hat das Finanzministerium sie als „fixiert“ gemeldet (jetzt mit einer Million), und sieben Monate später steht sie auf der Liste der Dinge, die demnächst, hoffentlich, ins Parlament kommen.

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Bleiben noch, viertens, jene 20 Reformen, die bis Weihnachten dazukommen sollen. Fünf davon nennt das Kanzleramt: Zukunftsdepot, Klimagesetz, UVP-Novelle, das Ende des CCS-Verbots und den gemeinsamen Pool an Amtssachverständigen für Bund, Länder und Gemeinden. Alle fünf sind begutachtet – das Zukunftsdepot in zehn Tagen, die drei Umweltgesetze bis zum Monatswechsel Oktober/November, die Amtssachverständigen schon im Frühjahr (laut Kanzleramt war die Umsetzung damals „für Sommer 2026 geplant“; auch das übrigens eine Verfassungsbestimmung). Als Gesetzestext im Ministerrat war noch keines davon. Das Klimagesetz hätte Medienberichten zufolge am Dienstag an der Reihe sein sollen, aber da gab es zuletzt noch Dissens zwischen den Parteien.

Also, wie schaut der Kalender für diese Vorhaben aus? Laut dem Arbeitsplan des Nationalrats tagen die Ausschüsse vom 24. bis 27. November und vom 1. bis 3. Dezember, das Plenum am 10. und 11. Dezember. Das sind drei Wochen für 30 Gesetze. Danach ist bis 20. Jänner kein Plenartag vorgesehen; die Ausschüsse fürs Jänner-Plenum tagen ab 7. Jänner, über den Jahreswechsel steht die Republik bekanntlich still.

Fazit: Das sind tatsächlich eine Menge Vorhaben – von politisch recht unstrittigen (Bäderhygiene!) bis zu massiv polarisierenden (Wehr- und Zivildienst zum Beispiel). Aber die unterschiedlichen Umsetzungszustände zeigen: Will die Koalition ihren „Herbst der Ergebnisse“ tatsächlich mit diesen 50 (oder so) Projekten füllen, hat sie ein paar sportliche Wochen vor sich.

Am 11. Dezember, wenn, das Stand, heute letzte Parlamentsplenum des Jahres vorbei ist, zählen wir nach.