Helga Nowotny

So, wie wir das Wort „Wissenschaftsskepsis“ gebrauchen, heißt es ja nichts anderes, als ohne weitere Begründung und ohne weiteres Verständnis wissenschaftliche Tatsachen abzulehnen. An sich ist das eine Pervertierung des Wortes Skeptizismus, der für eine produktive, konstruktive Haltung in der Wissenschaft steht, wie wir sie auch von Staatsbürger:innen verlangen sollten. Skeptizismus ist eine Einstellung, eine Haltung, um nicht alles zu glauben, was jemand sagt, sondern im Sinne der Aufklärung zu argumentieren und zu verlangen, dass es so etwas wie eine Beweisführung gibt und der Diskurs nach bestimmten, akzeptierten Regeln abläuft. Eigentlich müssten wir diese Praxis fördern, indem wir sagen: Ich verlange von dir, dass du ernsthaft mit mir argumentierst, mir Beweise bringst. “Science is what we have learned about how to keep from fooling ourselves“”, sagte der US-Physiker Richard Feynman (1918-1988): Wissenschaft ist, was wir gelernt haben zu tun, um zu vermeiden, dass wir uns selbst belügen. Um also einen wissenschaftlichen Skeptizismus zu ermutigen, kann man fragen: Willst du es wirklich wissen und wissenschaftlich vorgehen oder dich selbst täuschen?