Von 1955 bis 2018 war der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag für Angehörige der Evangelisch-lutherischen, Evangelisch-reformierten, Evangelisch-methodistischen und Altkatholischen Kirche in Österreich. Diese Regelung wurde jedoch gekippt. Seit 2019 ist der Karfreitag ein persönlicher Feiertag. Das bedeutet: Evangelische Arbeitnehmer:innen können den Karfreitag zu ihrem persönlichen Feiertag erklären und sich an diesem Tag freinehmen, ohne dass ihre Arbeitgeber:innen dies verhindern können. Sie können höchstens darum ersuchen, dass – falls dies aus betrieblichen Gründen notwendig ist – der Dienst an diesem Tag trotzdem angetreten wird. Bleibt die betroffene Person zu Hause, wird der freie Tag vom Urlaubsanspruch abgezogen. Kommt sie trotz persönlichem Feiertag in die Arbeit, ist dafür das doppelte Entgelt zu bezahlen, und der nicht konsumierte persönliche Feiertag wird nicht vom Urlaubskontingent abgezogen. Voraussetzung für die Gültigkeit des persönlichen Feiertags ist allerdings, dass er mindestens drei Monate im Voraus geltend gemacht wird.

Warum der Karfreitag für die Evangelische Kirche so wichtig ist, erklärt der Wiener Superintendent Matthias Geist so: „Am Karfreitag gedenken wir Jesu Leiden und Sterben, seiner Hingabe an die Menschen und blicken voraus auf die Auferstehung. So wird der Karfreitag zum Symbol des überwundenen Leids. Der Karfreitag hat für uns eine eigene Stimmung. Wir halten inne, wir kommen zur Ruhe, viele fasten an Karfreitag. Dieser Tag erinnert uns hier und heute, vor dem Leid in dieser Welt nicht die Augen zu verschließen. Und besonders am Karfreitag zeigt sich die Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen: Gott geht mit, Gott leidet mit, Gott geht für den Menschen in den Tod.“ Ohne den Karfreitag gäbe es schließlich keinen Ostersonntag und keinen Ostermontag, ebenso wenig Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Pfingstsonntag und Pfingstmontag – die allesamt gesetzliche Feiertage für die gesamte österreichische Bevölkerung sind.