Unser Leben steckt voller EU-Förderungen. Selbst dort, wo wir es nicht vermuten würden.

8:00 Uhr : Aufstehen und unter die heiße Dusche.

Das warme Wasser dafür liefert in deinem WG-Zimmer in einem sanierten Altbau eine Wärmepumpe. Gefördert von der EU – denn die Aktion „Raus aus Öl und Gas“ wird aus Mitteln des EU-Aufbauplans „NextGenerationEU“ mitfinanziert.

8:15 Uhr: Erst einmal eine Tasse Kaffee.

Der Kaffeeautomat war vor kurzem kaputt, aber du hast ihn für 60 Euro reparieren lassen. Dank Reparaturbonus hast du nur 30 Euro bezahlt. Die Budgetmittel für diese Aktion hat die Bundesregierung von der EU bekommen. Die auch das Kleinwasserkraftwerk auf der Donauinsel gefördert hat, das deine Kaffeemaschine vielleicht mit grünem Strom versorgt. Und auch in der Milch, die du in den Kaffee rührst, steckt mehr EU drin, als du wohl vermuten würdest. Währenddessen surfst du noch schnell mit deinem Laptop im WLAN. Beides hast du der EU zu verdanken: Das Notebook hast du seinerzeit in der Schule günstig bekommen (und danach natürlich dankend behalten), weil die EU den Großteil davon finanziert hat. Und auch den Glasfaser-Ausbau für schnelleres Internet hat sie gefördert.

8:40 Uhr: Ab aufs Fahrrad und zur Uni.

Welche Route du am besten nimmst, sagt dir die GPS-basierte Navi-App am Handy – die ohne das Galileo-Satellitensystem der EU nicht so präzise funktionieren würde. In Wien hat die EU zwar keine Fördermittel in Radwege gesteckt, aber im ländlichen Raum gibt es zahlreiche EU-geförderte Radwege (zum Beispiel Triesting/Golsental, Bike-Region Mürztal oder grenzüberschreitend nach Italien) oder auch Bike-Sharing wie etwa in Salzburg.

9:00 Uhr: Wissenschaftlich durchstarten.

Viele Forschungsprojekte, an denen Studierende mitarbeiten, werden von der EU finanziert, speziell an der Universität Wien, aber auch an der Montanuni Leoben und der Uni Graz.

11:00 Uhr: Planen fürs nächste Auslandssemester.

Mit Erasmus+ übernimmt die EU einen Teil der anfallenden Studien-, Reise- und Aufenthaltskosten für Auslandsaufenthalte. Erasmus+ wird bereits für Schüler:innen angeboten und auch Lehrlinge können mit dem Programm weltweit Auslandspraktika von zehn Tagen bis zu einem Jahr absolvieren. Mit der DiscoverEU-Jugendkarte im Rahmen von Erasmus+ können 18-Jährige Europa mit der Bahn erkunden und erhalten Rabatte für Unterkunft und Verpflegung. Außerdem sorgt der Wegfall der Roaming-Gebühren für sorgenfreies Handy-Telefonieren im EU-Ausland, und du bekommst mit deiner E-Card in jedem Mitgliedstaat die gleiche Gesundheitsversorgung wie die Einheimischen.

12:00 Uhr: Zukunftspläne schmieden.

Du willst nach dem Studium oder vielleicht schon währenddessen ein Start-up gründen? Die EU fördert Unternehmertum. Im Aufbauplan sind verschiedene Maßnahmen für Start-ups verankert (inklusive Flexible Kapitalgesellschaft als neue Form für Start-ups und Gründer:innen). Wer arbeitslos ist, kann sein AMS-Geld außerdem bis zu drei Monate lang in anderen EU-Ländern weiter beziehen.

14:00 Uhr : Zurück in die Gegenwart: Einkaufen!

Heute Abend willst du dir daheim ein Bio-Schnitzel gönnen. Und ja, auch das Schweinefleisch, das du dafür kaufst, hat die EU gefördert. Überhaupt gibt es für die Vermarktung nachhaltiger und hochwertiger Lebensmittel EU-Geld.

16:00 Uhr: Jetzt noch rasch zum Arzt.

Du hast ganz vergessen, dass du noch dringend ein Rezept brauchst, aber dein Hausarzt ist gerade auf Urlaub. Zum Glück ist das Primärversorgungszentrum in Wien Margareten bis zum Abend geöffnet. Die EU hat es mitfinanziert.

17:00 Uhr: Es regnet. Ab in die Öffis.

Deren Ausbau wird nicht nur in Wien von der EU mitbezahlt. Zum Beispiel fördert sie die E-Busse, die in der Bundeshauptstadt unterwegs sind (bald sollen weitere Linien umgestellt werden). Und auch die Verbesserung der Gleisführung für die Linien 2 und 44 im Zug der Umgestaltung des Johann-Nepomuk-Berger-Platzes im 16. Bezirk wurde von der EU unterstützt. Hast du ein Klimaticket? Dessen Umsetzung war eine Voraussetzung für die Auszahlung von EU-Mitteln aus dem Aufbauplan als Maßnahme für mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich; somit steckt auch hier EU-Geld drin.

18:30 Uhr : Endlich Freizeit.

Mit dem Rad über die Wiener Thaliastraße geht es jetzt sicherer und grüner, die wird nämlich gerade mit EU-Geld erneuert. Oder du fährst auf die Donauinsel zum Chillen mit Freund:innen. Dort blinzelst du durch deine Sonnenbrille (deren UV-Schutz eine EU-Norm gewährleistet) in die Abendsonne und schaust den von der EU geförderten Schafen beim Grasen zu. Oder wie wär’s mit ein bisschen Kultur? Ob das Schikaneder Kino, das Kurzfilmfestival Vienna Shorts oder die Musiker:innen im Wiener Jeunesse Orchester, sie alle bekommen Geld von der EU, die auch die Sanierung der Praterateliers und des Volkskundemuseums mitfinanziert hat.