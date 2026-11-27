Ich bewundere ja immer, wie nüchtern Statistiker:innen die großen Themen unserer Zeit auf- und abarbeiten. So wie gestern, als die Statistik Austria ihre aktualisierten Bevölkerungs- und Erwerbsprognosen für Österreich in den kommenden Jahrzehnten vorgelegt hat – mir ist während der Pressekonferenz ein wenig flau im Magen geworden, weil mir bei der Zahl „Ein:e Pensionist:in kommt 2060 auf nur noch 1,9 Personen im Erwerbsalter“ Übles schwant.

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Aber von vorne. Die größte Verschiebung in der allgemeinen Bevölkerungsprognose – der „Hauptvariante“, die bei den variablen Annahmen für die Entwicklung von Geburten, Zuwanderung und Lebenserwartung immer die mittlere Variante nimmt –, besteht darin, dass es schon bald bergab gehen wird mit der österreichischen Bevölkerung (bzw. zumindest mit ihrer Zahl). Österreich wächst nämlich noch bis Mitte der 2040er-Jahre, von derzeit 9,20 auf 9,36 Millionen Menschen, und schrumpft dann bis 2080 auf 9,04 Millionen. „Österreichs Bevölkerung wächst – allerdings nicht mehr lange“, sagt Statistik-Generaldirektorin Manuela Lenk dazu.

Stammleser:innen dieses Newsletters wird das nicht überraschen 024 hat die Statistik Austria noch damit gerechnet, dass wir irgendwann die Zehn-Millionen-Marke überschreiten; vor einem Jahr hat sie diese Erwartung dann kassiert, und wir haben uns an dieser Stelle schon im Februar angeschaut, was das bedeutet. Die heurige Prognose ist eine Neudurchrechnung mit frischen Daten, vor allem, was die massiv eingebremste Zuwanderung angeht. Für 2040 stehen jetzt „nur“ 9,35 Millionen Menschen in Österreich in der Tabelle, vor einem Jahr ist es noch Richtung 9,41 gegangen. Das liegt daran, dass die Kinderzahl pro Frau 2025 auf 1,30 gefallen ist – ein historischer Tiefpunkt. Und im ersten Halbjahr 2026 sind unterm Strich nur 6.950 Menschen mehr zu- als weggezogen – der drittniedrigste Wert für ein erstes Halbjahr seit 2002. (Bis Anfang Oktober ist Österreich heuer um nicht einmal 13.000 Einwohner:innen gewachsen.) Selbst im „Wachstumsszenario“ der Statistiker:innen – mehr Kinder, mehr Zuwanderung, höhere Lebenserwartung – bleibt die Republik 2040 jetzt knapp unter zehn Millionen.

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Die Gesamtzahl ist aber, mit Verlaub, die langweiligste in diesen Unterlagen. Interessanter ist, wer diese gut neun Millionen sein werden. 2040 leben in Österreich um 577.000 Menschen ab 65 mehr als heute, ein Plus von fast 31 Prozent. Gleichzeitig gibt es um 277.000 Menschen zwischen 20 und 64 weniger und um 151.000 unter 20-Jährige weniger. Mehr als jede:r Vierte ist dann im Pensionsalter.

Ein Detail, wenn man die Prognosen vom Vorjahr und heuer übereinanderlegt: Die voraussichtliche Zahl der Menschen ab 65 im Jahr 2040 hat sich zwischen den beiden Rechnungen praktisch nicht bewegt: 2,46 Millionen damals, 2,46 Millionen jetzt, die Differenz. Die Korrektur nach unten trifft fast ausschließlich die Jüngeren – rund 22.000 unter 20-Jährige weniger, rund 34.000 weniger im Erwerbsalter.

Nona, kann man jetzt sagen: Die Leute, die 2040 in Pension sind, gibt es halt schon, die sind heute mindestens 50 und leben zum allergrößten Teil längst hier – da kann sich so ein Prognosemodell von einem Jahr aufs andere nicht groß verschätzen. Bei den Jüngeren schaut das anders aus. Wer 2040 unter 20 ist, ist zum größeren Teil (checks notes) noch gar nicht auf der Welt, und wie viele Menschen im Erwerbsalter bis dahin zu- oder wegziehen, weiß auch niemand so genau.

Wirklich scary wird das, wenn wir das mit der zweiten Prognose verschränken, die uns da vorliegt –und das hört sich zunächst gar nicht so schlecht an. Die Zahl der Erwerbspersonen – also aller, die arbeiten oder Arbeit suchen – bleibt laut Statistik Austria bis 2040 recht konstant bei 4,82 Millionen. Erst danach geht es bergab, auf 4,57 Millionen im Jahr 2060 und 4,41 Millionen 2080.

Aufmerksame Leser:innen werden jetzt einwenden: He Renner, im März hast du uns noch erzählt, dass bis 2050 rund 120.000 Erwerbspersonen fehlen werden. Stimmt. Und vor einem Jahr hat die Statistik Austria für 2040 noch 4,74 Millionen Erwerbspersonen vorausgesagt, um 77.000 weniger als jetzt. Wir haben also eine Bevölkerungsprognose, die nach unten korrigiert wurde, und eine darauf aufbauende Erwerbspersonenprognose, die nach oben korrigiert wurde. Wie geht das zusammen?

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Nun: Die Statistiker:innen haben ihre Annahmen geändert, wie viele Menschen in welchem Alter künftig am Arbeitsmarkt sein werden. Im „konstanten Szenario“ bleibt die Erwerbsbeteiligung in jeder Altersgruppe so, wie sie 2025 war; dann sinkt die Zahl der Erwerbspersonen bis 2040 um 3,5 Prozent auf 4,65 Millionen. Das ist der reine Effekt der Demographie. Im „Trendszenario“, aus dem die Schlagzeile stammt, steigt die Erwerbsbeteiligung weiter, vor allem bei Frauen und Älteren. Zwischen den beiden Welten liegen 176.000 Menschen. Fast vier Fünftel davon, rund 138.000, sind 55 oder älter.

Lenk hat bei der Pressekonferenz den Grund ausgeführt, warum sich diese Annahmen verändert haben: Die Statistiker:innen haben den Effekt politischer Reformen auf die Arbeitsmarktbeteiligung Älterer einbezogen.

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Das kann man schon argumentieren. Das gesetzliche Pensionsalter der Frauen steigt dank der blau-schwarzen Reform Anfang des Jahrtausends noch bis 2033 schrittweise auf 65, die Korridorpension gibt es seit heuer Schritt für Schritt erst mit 63 statt mit 62, und der Trend der vergangenen Jahre zeigt in dieselbe Richtung: 2010 waren 61 Prozent der 55- bis 59-Jährigen am Arbeitsmarkt, 2025 schon 84 Prozent.

Aber auch diese Prognose ist nun mal eine Annahme. Die Stabilität der Erwerbspersonenzahl, mit der die Statistik Austria ihre Aussendung überschreibt, tritt nur ein, wenn in zehn Jahren zwei von drei Männern zwischen 60 und 64 noch im Erwerbsleben stehen und jede zweite Frau. (Und, nebenbei, wenn sie dort auch jemand beschäftigen will.)

Kommen wir zu der Zahl, die mir am meisten Sorgen macht, und auf die es fürs Pensionssystem ankommt. Die Statistik Austria zeigt dieses Piktogramm: 1950 kamen auf eine Person ab 65 noch 5,8 Menschen im Erwerbsalter, heute sind es 3,0, im Jahr 2040 werden es 2,1 sein und 2060 nur mehr 1,9.

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Was das kostet, hat die Alterssicherungskommission in ihrem jüngsten Mittelfristgutachten vorgerechnet: 2024 hat der Bund gut 17 Milliarden Euro zur gesetzlichen Pensionsversicherung zugeschossen, 2030 sollen es 25,2 Milliarden sein – 4,23 Prozent der Wirtschaftsleistung statt 3,45.

Mit den üblichen Zaubermitteln kommen wir da übrigens nicht heraus, auch das hat die Statistik Austria mitgerechnet. Selbst im „Wachstumsszenario“, in dem die Bevölkerung deutlich über die mittleren Annahmen hinaus steigt, liegt der Anteil der Menschen ab 65 im Jahr 2040 bei 25,4 statt 26,3 Prozent; auf eine Person im Pensionsalter kämen dann 2,2 statt 2,1 im Erwerbsalter. Das ist schon ein Unterschied, aber halt einer im Zehntelbereich. Die Statistik Austria schreibt in ihrer Aussendung selbst, dass sich die Alterung durch mehr Geburten (für die es weltweit kein Rezept gibt) und mehr Zuwanderung (für die es in Österreich Stand heute keine Mehrheit gibt) nicht aufhalten lässt.

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Was also tun? Länger arbeiten, eh klar – nur ist genau das in der Prognose, wie wir gesehen haben, schon eingerechnet. Die Regierung hat dafür im Vorjahr die Korridorpension verschärft, die Teilpension beschlossen und sich einen „Nachhaltigkeitsmechanismus“ ins Gesetz geschrieben, der sie zu weiteren Einschnitten verpflichtet, wenn die Pensionsausgaben vom gesetzlich festgelegten Pfad abkommen. Ob das reicht, um bis 2035 aus jedem zweiten Mann zwischen 60 und 64 am Arbeitsmarkt zwei von drei zu machen, wird sich weisen.

Die politische Debatte dazu steht noch eher am Anfang – und zeigt recht schön, dass in so einer Prognose alle finden, was sie suchen. Die Industriellenvereinigung hat am Mittwoch ein höheres gesetzliches Regelpensionsalter verlangt und das unter anderem damit begründet, dass die Zahl der Erwerbspersonen zurückgehen wird. „Wir müssen die Realität einer immer älter werdenden Bevölkerung endlich zur Kenntnis nehmen“, lässt sich Generalsekretär Christoph Neumayer zitieren.

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Kurz darauf hat der Pensionistenverband geantwortet, die neue Prognose „widerlegt die Panikmache“, weil die Erwerbspersonen ja eh stabil bleiben. Woran diese Stabilität hängt, haben wir oben gesehen.

Die nächste Zwischenrechnung kommt bald, die Alterssicherungskommission berät noch im November über ihr neues Mittelfristgutachten bis 2031.