Während es in Deutschland eine Pflicht zur Statistik-Erfassung bei Schwangerschaftsabbrüchen gibt, sind die Zahlen in Österreich offiziell nicht bekannt. In Deutschland wird jede 8. Schwangerschaft abgebrochen, Experten gehen davon aus, dass sich der Wert in Österreich etwa gleich ist.

Die WHO problematisiert auch, dass in Österreich, anders als in vielen westeuropäischen Ländern, ein Abbruch nicht einfach auf den Wunsch der Frau erfolgt. GAPD - The Global Abortion Policies Database - The Global Abortion Policies Database is designed to strengthen global efforts to eliminate unsafe abortion (srhr.org)