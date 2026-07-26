Wir sind nie allein. In uns leben Trillionen von Bakterien, Pilzen, Keimen, Viren und Bazillen, die den Stoffwechsel, das Immunsystem und das Gemüt beeinflussen. Ohne dieses Mikrobiom würde der Körper nicht funktionieren.

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Wir sind außerdem immer in der Unterzahl. Denn unsere Geschichte mit dem Mikrobiom beginnt mit der Geburt: Es baut sich ab dem Moment auf, an dem wir zur Welt kommen. Insbesondere eine ausgeglichene Zusammensetzung unserer Bakterien im Darm hält uns gesund. Nun könnte es eines Tages darüber entscheiden, welche Medikamente wir verschrieben bekommen.

„Ein Drittel der Medikamente, die Menschen einnehmen, enthält Chemikalien, die Veränderungen des Darm-Mikrobioms auslösen“, sagt der Biologe Michael Wagner von der Universität Wien zur WZ. Das könne schädlich sein, weil das Darm-Mikrobiom dadurch verarmen würde. Wagner will es in Balance halten. Mit seinem Team hat er sich der Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und unserer nützlichen Bakteriengemeinschaft verschrieben. Das Ziel: eine neue personalisierte Medizin, die auf diese abgestimmt ist.

Warum ist das sinnvoll? Weil jedes Mikrobiom einzigartig ist und daher jedes Medikament, das es beeinflusst, bei unterschiedlichen Menschen anders gelagerte Wirkungen, Neben- und Wechselwirkungen auslösen kann.

Schon bei der Geburt geht es los

Wie kommen wir zu dieser Einzigartigkeit? „Beim Weg aus dem Mutterbauch nehmen Babys das Vaginalmikrobiom der Mutter über den offenen Mund auf. Das ist ein pulsierender Vorgang mit Wehen und Kontraktionen, der den Kontakt mit dem Mikrobiom verstärkt, welches wichtig ist, um die Muttermilch zu verdauen. Die Mutter bereitet diese Erstausstattung schon während der Schwangerschaft vor“, sagt die Mikrobiologin Christine Moissl-Eichinger von der Universität Graz zur WZ. Muttermilch enthält spezielle Zucker, von denen sich unsere nützlichen Mikroben ernähren, und so baut sich eine stabile Zusammensetzung auf, die innerhalb von Familien und sogar über Generationen weitergegeben wird. (Siehe Infos und Quellen.)

Wenn ab dem Alter von vier bis sieben Monaten feste Nahrung im Spiel ist, baut sich unsere nützliche Bakteriengemeinschaft noch einmal um. Bis zum ersten Lebensjahr lernt das Immunsystem, welche Bakterien, Pilze, Keime, Viren und Bazillen zu einem selbst gehören und welche nicht, sprich welche dem Körper guttun und welche ihm schaden. Es akzeptiert dabei all jene Mikroben, die es schon kennengelernt hat, und lernt, auch mit anderen Bakterien und Allergenen umzugehen. „Wenn das Abwehrsystem das nicht lernt, können später zum Beispiel Allergien auftreten. In den ersten Lebensjahren geht es daher um möglichst viel Kontakt zu Mikroben“, erklärt Moissl-Eichinger: „Zwar sollte man Kinder auf keinen Fall absichtlich Krankheitserregern aussetzen, aber mit Pflanzen und Tieren im Freien zu sein hilft“, sagt sie.

Komplex wie ein fertiges Puzzle

So weit, so hilfreich. Ansonsten ist das gesunde Mikrobiom so komplex wie ein fertiges Puzzle. Jeder Mikrobentyp hat seine Funktion, es gibt keine Lücken. Doch die Puzzleteile können im Laufe des Lebens durcheinandergeraten. Dann fehlen wichtige Funktionen und Erkrankungen können entstehen. Die Ursachen werden erforscht. „Wenn wir ein erkranktes Mikrobiom mit einem gesunden vergleichen, können wir bisher nur 40 Prozent der Gründe erklären. Sport, Ernährung, die Art des Aufwachsens in Stadt oder Land, der Wohnort, von wie vielen und welchen Personen wir umgeben sind oder ob wir ein Haustier haben, tragen dazu bei“, erläutert Moissl-Eichinger. (Infos und Quellen)

Wie die WZ berichtete, gehen fast alle Erkrankungen mit Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms einher. Und da würden nicht zuletzt Medikamente die Bakteriengemeinschaft in und auf uns „in fast allen Fällen“ beeinflussen, wie die Forscherin meint.

Machen Medikamente selbst krank? Michael Wagner sagt nein. Allerdings sollten sie nur dann eingenommen werden, wenn sie wirklich benötigt werden. Von Antibiotika bei jeder Verkühlung rät er ab, diese seien vielmehr bei hartnäckigen Infekten – wie schwerem Husten und Schnupfen – mit bakterieller Ursache sinnvoll.

Ein Viertel der Jungen nimmt Medikamente ein

Von Antibiotika über Psychopharmaka und Schmerzmittel bis hin zu Tabletten gegen chronische Erkrankungen: In Österreich nimmt nahezu ein Viertel der jungen Menschen unter 29 Jahren täglich Arzneimittel ein. Verteilt über alle Altersgruppen ist es fast die Hälfte. Bisher hatte man angenommen, dass Gründe für Wirksamkeit, Verträglichkeit und Nebenwirkungen in der genetischen Veranlagung liegen, was eben doch nicht der Fall ist.

Wagner und sein Team mischen Stuhlproben mit unterschiedlichen Medikamenten, um zu erforschen, wie die Wirkstoffe die Lebensgemeinschaften der Darmbakterien unter sauerstofffreien Bedingungen, so wie sie im Darm gegeben sind, verändern.

Die Erkenntnisse: Ein Breitbandantibiotikum hinterlässt seine Spuren über Jahre in der mikrobiellen Population im Darm. Was im Fall dieses Bakterien-Vernichters logisch erscheinen mag, überrascht bei Tabletten etwa gegen Diabetes oder Parkinson. Denn auch Nicht-Antibiotika schwächen die natürliche Schutzfunktion des Darms, sodass sich krankmachende Bakterien leichter dort ansiedeln können. Manche Arzneimittel gegen die neurodegenerative Erkrankung Parkinson etwa binden Eisen, was einen Eisenmangel im Dickdarm erzeuge und Krankheitserregern, die an einen niedrigen Eisengehalt angepasst seien, Tür und Tor öffne. Auch manche Antidepressiva, die die Botenstoffe im Gehirn gezielt beeinflussen, würden die Darmbakterien durcheinanderbringen. Und nicht zuletzt würden einige Medikamente, die gegen zu viel Magensäure genommen werden, ebenso wie solche gegen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse mit der Bakteriengemeinschaft im Darm interagieren.

Die Beziehung ist keine Einbahnstraße

Die Beziehung ist jedoch keine Einbahnstraße. Medikamente verändern das Mikrobiom – doch das Mikrobiom verändert auch die Medikamente. „Es entstehen komplexe Wechselwirkungen zwischen den Chemikalien und den Mikroben, die auch zur Folge haben können, dass die Arzneistoffe gar nicht wirken“, erläutert Wagner. „In manchen Fällen verändern die Bakterien die pharmazeutischen Mittel, indem sie sich mit ihnen vollpumpen, sie verstoffwechseln und chemisch umbauen. Andere Wirkstoffe sind giftig für die Bakterien, wieder andere werden von ihnen gefressen. „Dieses komplexe Netzwerk aus Chemie, Mikrobiomforschung und dem Menschen, das im Darm neue Produkte entstehen lässt und die Mikroben-Konzentration verändert, wollen wir verstehen.“

Vielleicht wird deshalb eines Tages nicht mehr nur Blut abgenommen, sondern auch eine Stuhlprobe analysiert, bevor ein Medikament verschrieben wird. „Wenn ich weiß, welcher Mikrobiomtyp Sie sind, kann ich besser vorhersagen, welche Mittel bei Ihnen wirken werden, und welche Nebenwirkungen sie bei Ihnen auslösen. Damit kann geholfen werden, eine personenspezifische Medikamentenauswahl zu treffen“, erklärt Wagner. Und statt eines allgemeinen Beipackzettels bekommt dann jeder einen eigenen – abgestimmt auf das Mikrobiom, das sie oder ihn seit der Geburt begleitet.