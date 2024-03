Genese

WZ-Redakteurin Verena Franke sprach in ihrem Freundeskreis mit einem Adipositas-Betroffenen, der ihr die finanzielle Problematik seines Vorhabens, abzunehmen, näherbrachte. Er beklagte sich über die zahlreichen Ablehnungen für die Kostenerstattung seiner Medikamente. Hellhörig wurde Franke, als er meinte: „Dann muss ich wohl operieren gehen.“

Gesprächspartner:innen

Barbara Andersen ist Klinische- und Gesundheitspsychologin und vertritt als Delegierte der europäischen Organisation EASO-ECPO Menschen mit Adipositas in Österreich.

Yvonne Winhofer ist Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechsel an der Medizinischen Universität Wien und Oberärztin am AKH Wien. Dort leitet sie die Diabetes- und Fettstoffwechselambulanz.

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK): Derzeit sind 7,2 Millionen Menschen bei der ÖGK versichert. Österreichweit arbeiten mehr als 12.000 Beschäftigte in rund 120 Servicestellen und 100 Gesundheitseinrichtungen. Mit einem Leistungsvolumen von fast 15,3 Milliarden Euro deckt die ÖGK den Bedarf an Gesundheitsleistungen ihrer Versicherten im Jahr 2020.

Daten und Fakten

Laut dem europäischen Adipositas-Report der WHO sind 54,3 Prozent der erwachsenen Österreicher (61,8 Prozent der Männer und 46,8 Prozent der Frauen) übergewichtig oder adipös. 20,1 Prozent fallen in die Kategorie der Adipösen (21,9 Prozent der Männer und 18,3 Prozent der Frauen). Für die bis zu Fünfjährigen lagen der Weltgesundheitsorganisation aus Österreich keine Daten vor. Unter den Fünf- bis Neunjährigen sind in Österreich 28,1 Prozent übergewichtig oder adipös (31,3 Prozent der Buben, 24,8 Prozent der Mädchen), die Adipositas-Rate liegt in dieser Altersklasse insgesamt bei 10,5 Prozent (13 Prozent der Buben und 7,8 Prozent der Mädchen). Auch bei den Zehn- bis 19-Jährigen ist das Problem groß: 25,8 Prozent der österreichischen Jugendlichen sind übergewichtig oder adipös (28,6 Prozent der Burschen, 22,9 Prozent der weiblichen Jugendlichen), Adipositas trifft insgesamt 7,8 Prozent in dieser Altersklasse (10,3 Prozent der Burschen, 5,1 Prozent der weiblichen Jugendlichen).

Ursachen für Adipositas

familiäre Disposition, genetische Ursachen

Lebensstil (z. B. Bewegungsmangel, Fehlernährung)

ständige Verfügbarkeit von Nahrung

Schlafmangel

Stress

depressive Erkrankungen

niedriger Sozialstatus

Essstörungen (z. B. Binge-Eating-Störung)

Stoffwechselerkrankungen (z. B. Hypothyreose, Cushing-Syndrom)

Medikamente (z. B. bestimmte Antidepressiva, Neuroleptika, Phasenprophylaktika und Antiepileptika; Antidiabetika, Glukokortikoide, einige Kontrazeptive, Betablocker)

andere Ursachen (z. B. Immobilisierung, Schwangerschaft, Nikotinverzicht)

Das Statement der ÖGK in vollem Wortlaut

„Die heute besonders gehypten Medikamente sind die sogenannten GLP1 Rezeptor Agonisten. Derzeit werden GLP1 Rezeptor Agonisten bei diabeteserkrankten Menschen mit Übergewicht als Therapieergänzung verwendet – das führt nachweislich oft zu einer viel besseren Einstellung des Blutzuckers. In bestimmten Fällen, bei einer hochgradigen Übergewichtigkeit, wird die Therapie mit GLP1 Rezeptor Agonisten genehmigt. Problematischerweise gibt es Lieferengpässe bei dieser Medikamentengruppe und es erfolgen auch sehr viele Privatkäufe, da passiert es dann immer wieder, dass das Medikament für die Menschen, die es tatsächlich brauchen, nicht verfügbar ist.

Die Indikationsstellung für die Therapie mit diesen Medikamenten muss prinzipiell durch Ärztinnen bzw. einen Arzt gestellt und auch begleitet werden. Es handelt sich dabei um ein Medikament, das massiv in die humorale Steuerung des Magen-Darm-Traktes eingreift und natürlich auch Nebenwirkungen hat. Eine gar nicht so kleine Gruppe an Betroffenen bricht die Therapie ab. Es ist in dem Sinne auch kein Zaubermittel, denn es schafft ungefähr eine zehnprozentige Reduktion des Körpergewichts. Bei einem Menschen der z.B. 160kg hat ist die Therapie höchstens ein Begleitfaktor beispielsweise in der Vorbereitung einer Operation (z.B. Magenverkleinerung), aber löst das Problem der morbiden Übergewichtigkeit nicht.

Aus der Sicht der ÖGK müssen solche Therapien von Diätassistentinnen und -assistenten, Bewegungsprogrammen und psychologischer Betreuung begleitet sein, damit ein langfristiger Erfolg bei der Gewichtsreduktion sichergestellt werden kann.

Das Medikament kann nur ein Begleiter in der Korrektur einer überschießenden Kalorienaufnahme sein und eine Starthilfe für die Veränderung des Lebensstils darstellen. Es muss viel mehr das Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen werden, dass Übergewicht zu einer Unzahl von Folgeerkrankungen (z.B. Erkrankungen der Gelenke und des Skelettsystems, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen, …) führt, die auch frühzeitig zu Lebenseinschränkungen führt.

Seitens der ÖGK bestehen im Bereich der Prävention zahlreiche Bewegungsangebote – hier sei gerade in den Sommermonaten auf die Aktion „Bewegt im Park“ hingewiesen. Da werden in vielen österreichischen Parks über den ganzen Sommer bundesweit kostenfreie Sportkurse angeboten. Man kann sich über das Angebot im Internet unter www.bewegt-im-park.at informieren und an den sportlichen Aktivitäten ohne Anmeldung teilnehmen. So lernt man unter Umständen den Sport kennen, der einen persönlich liegt und begeistert. Auch werden seitens der ÖGK diätologische Beratung und Kurse (Abnehmen für Erwachsene) angeboten. Diese haben das Ziel, dass interessierte Personen durch Wissen über gesunde Ernährung vermeiden, adipös zu werden bzw. eine bereits bestehende Adipositas in den Griff zu bekommen. Oft geht es auch in der Ernährung um das „wie viel“ und auch das Bewusstsein, dass vor allem Obst und Gemüse essenzielle Bestandteile der gesunden Ernährung sind.“

