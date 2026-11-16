Ägypten: Al-Sisis Feldzug gegen unabhängige Medien

Die Chefredakteurin und Gründerin von Mada Masr, Lina Attalah, wurde am 27. Oktober von den ägyptischen Behörden inhaftiert, nachdem ein Gericht in Kairo sie dafür verurteilt hatte, eine Webseite ohne erforderliche Lizenz betrieben zu haben. Erst nachdem das unabhängige Nachrichtenportal eine Geldstrafe von 3 Millionen ägyptischen Pfund (umgerechnet knapp 50.400 Euro) bezahlte, kam die Journalistin nach einigen Stunden wieder frei. Das Gericht in Kairo hat außerdem die Beschlagnahmung des Redaktionsbesitzes angeordnet. Dieses Vorgehen könnte das Aus für unabhängige Medien in Ägypten markieren.

„Einfach so sind 13 Jahre journalistische Praxis in einer fünfminütigen gerichtlichen Darbietung geendet“, schreibt Lina Attalah in einem Beitrag für das US-Nachrichtenportal Drop Site News. International genießt das von ihr gegründete Medium ein herausragendes Renommee, erhielt zahlreiche Auszeichnungen und gilt als eine der letzten verlässlichen Stimmen für unabhängigen, investigativen Journalismus in Ägypten und der sogenannten arabischen Welt.

Lizenzanträge blieben jahrelang unbeantwortet

Die Chefredakteurin von Mada Masr schildert im oben erwähnten Artikel auch, wie sich das Team über Jahre hinweg vergeblich um eine Lizenz bei den Behörden bemühte. Nach der Verabschiedung eines neuen Mediengesetzes im Jahr 2018 habe Mada Masr umgehend eine Lizenz beantragt und erneut im Jahr 2020 – ohne jemals eine Rückmeldung von der zuständigen Behörde zu erhalten, obwohl sie gesetzlich zu einer Antwort innerhalb von 90 Tagen verpflichtet gewesen wäre. Erst 2022 habe die Redaktion während einer Vorladung bei der Staatsanwaltschaft erfahren, dass ihr Antrag abgelehnt worden war.

Ein offizielles Schreiben zu dieser Entscheidung oder eine Begründung, so schreibt Attalah, fehlte allerdings weiterhin. Mada Masr habe die Ablehnung vor dem Staatsrat angefochten und nach der Abweisung dieser Klage erneut 2023 einen Antrag eingereicht. Auch dieser Antrag sei jedoch bis heute unbeantwortet geblieben. Kritiker:innen werfen dem ägyptischen Regime vor, dass das Lizenzgesetz nicht etwa dazu diene, die Presse zu regulieren, sondern vielmehr das Ziel verfolge, die Arbeit kritischer Medien abzuwürgen.

Verteidigung wirft Richter Befangenheit vor

„Als die Geldstrafe beglichen und Linas Freilassung veranlasst wurde, erfuhren wir, dass gegen sie noch ein weiteres Verfahren aus dem Jahr 2024 anhängig ist“, erzählt der leitende Redakteur von Mada Masr und Kollege Lina Attalahs, Mohamed Hamama, im Interview mit der WZ. Die Behörden werfen der Redaktion in diesem Zusammenhang auch die Verbreitung von vermeintlichen Falschnachrichten vor. Attalah wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, wobei sie bei der Verkündigung des Urteils selbst nicht anwesend war. Die Journalistin erfuhr eigenen Angaben zufolge hiervon erst während ihrer Inhaftierung im Oktober. „Da das Urteil in Linas Abwesenheit gefällt wurde, hat sie nach ägyptischem Recht Anspruch auf eine Neuverhandlung“, so ihr Kollege Hamama. Die erste Anhörung in diesem Wiederaufnahmeverfahren war für Mittwoch, den 11. November, angesetzt. Mada Masr berichtete nun auf ihren Social-Media-Kanälen, dass das Amtsgericht in Kairo die Verhandlung nun doch auf den 18. November vertagt hat. Grund für den Aufschub ist ein Befangenheitsantrag der Verteidigung der Nachrichtenplattform gegen den vorsitzenden Richter, über den nun entschieden werden muss.

Wie die Rechtsvertretung Lina Attalahs erklärte, habe sich der Richter bereits im Vorfeld ein festes Urteil gegen Attalah gebildet. Mada Masr zufolge handelt es sich hierbei um denselben Richter, der Lina bereits im Oktober zu einer hohen Geldstrafe verurteilte und die Schließung der Nachrichtenplattform anordnete, wobei die Verteidigung auch in diesen Fällen Berufung eingelegt hat. Eine weitere gerichtliche Anhörung zur Prüfung dieses Berufungsantrags ist für den 25. November angesetzt.

„Es geht darum, das Medium zum Schweigen zu bringen und letztlich zu schließen“

Auch in der Vergangenheit wurde das Redaktionsteam von Mada Masr bereits mehrmals zum Ziel der Behörden. So erzählt Mohamed Hamama, dass er mit drei weiteren Kolleg:innen im Jahr 2019 ebenfalls inhaftiert und deren Büro gestürmt wurde. Ein Jahr drauf wurde Lina festgenommen, kam jedoch auch damals am selben Tag wieder frei. „2022 wurde Lina wiederum zusammen mit drei weiteren Journalisten von der Staatsanwaltschaft vorgeladen. Auch damals war der Vorwurf, Falschmeldungen verbreitet zu haben. Seither folgten fast jährlich weitere Vorladungen von der Staatsanwaltschaft.“

Die jetzige Situation unterscheide sich jedoch in zweierlei Hinsicht gegenüber den Repressionen in der Vergangenheit, wie Hamama erklärt. Anders als bei früheren Vorfällen wurde während der Inhaftierung im Oktober kein konkreter Artikel und keine bestimmte Recherche genannt, die den Behörden missfallen habe. In der Vergangenheit sei Lina hingegen stets wegen bestimmten Veröffentlichungen vorgeladen worden. „Diesmal richtet sich das Vorgehen vielmehr gegen die gesamte Arbeit der Redaktion – ja gegen die Existenz von Mada Masr. Es geht darum, das Medium zum Schweigen zu bringen und letztlich zu schließen“, so Hamama.

Das Verfahren gegen Mada Masr ist dabei kein Einzelfall, sondern reiht sich in ein breiteres Vorgehen gegen unabhängige Medien in Ägypten ein, wie die Causa der Faktencheck-Plattform Matsadaash (auch „Matsda2sh“ geschrieben) vor wenigen Wochen zeigte. Ende September wurde die gesamte Redaktion festgenommen und alle sechs Mitarbeiter verhaftet. Seitdem wurde ihre Untersuchungshaft mehrfach verlängert.

Neben der vermeintlichen Verbreitung von Falschmeldungen beschuldigt das Innenministerium die sechs Redaktionsmitglieder, der Muslimbruderschaft anzugehören. Die Muslimbruderschaft wird in Ägypten seit dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 als Terrororganisation eingestuft. Alle Betroffenen wiesen die Anschuldigungen des Innenministeriums entschieden zurück. Gegenüber ihren Anwälten:innen und der Staatsanwaltschaft gaben die Journalisten von Matsadaash zudem an, in Gewahrsam der Staatssicherheit gefoltert und zu falschen Geständnissen gezwungen worden zu sein. Menschenrechtsorganisationen wie die Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) sowie unabhängige UN-Expert:innen kritisieren das Vorgehen der ägyptischen Behörden scharf. „Wir erneuern unsere Appelle an die ägyptischen Behörden, davon abzusehen, die Anti-Terror-Gesetzgebung zu missbrauchen, um die Ausübung der Meinungs- und Äußerungsfreiheit einzuschränken“, heißt es etwa im Bericht der UN-Expert:innen. Das ägyptische Innenministerium und die Staatsanwaltschaft wiesen hingegen die Foltervorwürfe von sich.

Zensur, Verhaftungen und Einschüchterungen

„Da sich Mada Masr derzeit in einer rechtlichen Grauzone befindet, liegt die tägliche Arbeit weitgehend auf Eis“, so Mohamed Hamama. Zwar versuche das Team, weiterhin seine täglichen Newsletter zu versenden, doch auf der Website würden keine Artikel mehr veröffentlicht, und an einen regulären Betrieb sei nicht zu denken. Die Mitarbeiter:innen sorgten sich zudem um ihre Sicherheit sowie ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz. Laut Hamama steht mit einer möglichen Schließung von Mada Masr nicht nur das Ende der größten unabhängigen Redaktion Ägyptens auf dem Spiel. In der gesamten unabhängigen Medienbranche des Landes herrsche derzeit große Angst, dass es nach diesem Präzedenzfall jeden anderen ebenfalls treffen könne.

Diese Sorge teilt auch Mahmoud Hashem, der ebenfalls als freier Journalist in Kairo tätig ist und mehrfach über die staatlichen Repressionen gegenüber Mada Masr und anderen Medien berichtet hat. Als Berichterstatter und Redakteur arbeitete er in der Vergangenheit für diverse ehemals unabhängige ägyptische Plattformen wie „Elbadil“ und „Albedaiah“. Über die Jahre hat Mahmoud Razzien in Redaktionen, digitale Sperren von Webseiten und die Verhaftung von Kolleg:innen selbst miterlebt. 2017 begannen etwa ägyptische Internetanbieter den Zugang zu hunderten Nachrichtenportalen zu blockieren.

Seit dieser Zensurwelle sind in Ägypten weder die Plattformen Elbadil und Albedaiah, für die Mahmoud tätig war, noch zahlreiche weitere Medien wie der katarische Nachrichtensender Al Jazeera oder eben auch das Portal Mada Masr in Ägypten regulär abrufbar. Bei Matsadaash konnte die Zensurwelle noch nicht greifen, da die Plattform erst im Jahr 2018 gegründet wurde, wobei auch diese Plattform in weiterer Folge in Ägypten blockiert wurde. Auch hierbei war der Vorwand für die Zensur, dass die Sicherheitsbehörden gegen „Terrorismusunterstützung“ und die Verbreitung von „Falschnachrichten“ vorgehen würden. Die Inhalte von Mada Masr und Matsadaash sind innerhalb Ägyptens deshalb vor allem über die sozialen Medien oder über VPN-Verbindungen erreichbar. Trotz der massiven Repressalien machten Journalisten:innen wie Hashem, Attalah und ihr Team weiter, um zu berichten.

„Wenn wir nicht frei berichten können, verliert Mada Masr seinen Daseinszweck“

Mohamed Hamama schildert, dass er versucht Selbstzensur trotz des enormen Drucks so weit wie möglich zu vermeiden. Zwar gebe es ständige Einschüchterungen von Seiten der Behörden, doch ein weiteres Problem liege auch darin, dass niemand genau wisse, wo überhaupt die roten Linien des Regimes verlaufen und welche Themen tabu sind. Diese Unklarheit sei aus seiner Sicht bewusst so angelegt, um Journalist:innen in einem dauerhaften Zustand der Verunsicherung zu halten. Auf der anderen Seite könne sich das Team eben nicht davon verunsichern lassen: „Wenn wir nicht frei berichten können, verliert Mada Masr seinen Daseinszweck. Wir würden dann zu einer Nachrichtenredaktion wie jede andere werden.“

Im Nachrichtenalltag ist das Risiko für unabhängige Journalist:innen in Ägypten allgegenwärtig. „Schon eine Eilmeldung oder eine Recherche über Misshandlungen in Haft kann eine nächtliche Hausdurchsuchung auslösen“, erklärt Mahmoud Hashem. Ebenso droht die Beschlagnahmung von Kameras, Mobiltelefonen und anderen Instrumenten, die für die Recherche wichtig sind.

Dennoch kam für Mahmoud und seine Kolleg:innen nie in Frage, die Berichterstattung aufzugeben. Stattdessen hätten die Redaktionen strenge Sicherheits- und Verifizierungsprotokolle geführt, um ihre Berichte untermauern und belegen zu können. Nicht nur um die Qualität ihrer journalistischen Arbeit zu sichern, sondern auch um sich vor möglichen Diffamierungen zu schützen. „Viele von uns kennen Journalisten, die im Gefängnis verkümmern, oder solche, die zwar freikamen, aber keine Perspektive mehr haben. Ihr Leben ist geprägt von polizeilicher Überwachung, Reiseverboten und erzwungener Arbeitslosigkeit, weil sie de facto nicht mehr berichten dürfen“, erklärt Mahmoud.

Das Vorgehen der Behörden sendet für ihn ein unmissverständliches Signal an die gesamte Branche: „Das Regime duldet nichts, was über staatliche Öffentlichkeitsarbeit hinausgeht – und jede unabhängige Recherche, die davon abweicht, kann verheerende persönliche und berufliche Konsequenzen nach sich ziehen.“