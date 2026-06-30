Afghanistans erster und letzter Astronaut

In den vergangenen Jahrzehnten hat Afghanistan vor allem gewaltbereite Männer hervorgebracht: Warlords, Milizionäre, religiöse Extremisten und andere bewaffnete Typen, die eher weniger als Vorbild taugten. Umso überraschter war ich, als ich zum ersten Mal den Mann mit dem Schnauzbart und dem Raumanzug sah. Ja, richtig gelesen: Afghanistan hatte einen Astronauten.

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Abdul Ahad Momand war einer der wenigen Muslime, die jemals im Weltall waren – und der erste und bislang letzte Astronaut Afghanistans. Ihm ist es zu verdanken, dass neben Englisch, Russisch und den wenigen anderen Sprachen, die je im All gesprochen wurden, erstmals auch Paschtu, eine der afghanischen Amtssprachen, den Kosmos erreichte. Das geschah, als Momand kurz nach seiner Ankunft im All mit seiner Mutter in Kabul telefonierte, um ihr zu sagen, dass alles in Ordnung sei und es ihm gut gehe.

Was Afghanistan hätte werden können

Momand gehörte zu jenen afghanischen Persönlichkeiten, die ich schon immer interviewen wollte. Für viele Menschen, die ich kenne, ist er eine Art Held: jemand, der zeigt, was aus Afghanistan hätte werden können. Jemand, der Fähigkeiten mitbrachte, die so vielen anderen Figuren fehlten, die das Land in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dominiert haben. Zugegeben, hier vermischt sich einiges an Nostalgie. Doch Momands Geschichte steht für sich allein und bleibt außergewöhnlich.

Ins All gebracht haben ihn allerdings die Sowjets – jene Macht, die Afghanistan in den 1980er-Jahren mit brutaler Gewalt besetzte und dort einen Krieg gegen weite Teile der Bevölkerung führte. Auch über die Frage, warum die Wahl überhaupt auf Momand fiel, kursieren verschiedene Theorien. Die offizielle Version lautet: Für die Mission wurden zwei afghanische Piloten ausgebildet, Momand und Mohammad Dawran. Dawran galt als politisch besser vernetzt und war ranghöher, doch eine Blinddarmentzündung machte ihm einen Strich durch die Rechnung, und so rückte Momand in die Hauptcrew.

Eine Nachricht für den Frieden

Momand war Pilot der kommunistisch-afghanischen Armee, die damals vom sowjetischen Regime gestützt wurde. Auch seine Biografie hatte demnach einige Flecken, die bis heute weitgehend unbeachtet bleiben. Denn der Gesamtkontext ist wichtig: Die Sowjets waren eine brutale Besatzungsmacht und töteten über zwei Millionen Menschen. Einzelne wie Momand kann man dafür allerdings nicht verantwortlich machen. Er gilt als Held – und lebte nach seinem heroischen Einsatz in Bescheidenheit.

Interviewen wollte ich ihn auch deshalb, weil er nur wenige Kilometer von mir entfernt wohnte: im kleinen Ort Ostfildern bei Stuttgart. Andere Journalisten hatten es immer wieder versucht. Doch Momand war ein zurückgezogener, bescheidener Mann. Er wollte nichts – und erhielt von der Politik in Afghanistan ebenso wenig, egal, wer dort gerade regierte.

Nun ist Abdul Ahad Momand nach langer Krankheit an Krebs gestorben.