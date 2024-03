Alfred Riedl: Der Schnäppchenjäger von Grafenwörth

Genese

Die Recherchen der WZ über die fragwürdigen Grundstücksdeals des Grafenwörther Bürgermeisters und Präsidenten des Gemeindebunds, Alfred Riedl, am Sonnenweiher in Grafenwörth haben medial große Wellen geschlagen. In der Folge deckten wir weitere Grundstücksgeschäfte von Riedl auf. Der Druck auf ihn wuchs. Am Dienstag legte Riedl seine Funktion als Gemeindebund-Präsident ruhend - da veröffentlichte Die Presse das nächste Geschäft von Riedl.

Im Zuge der Recherchen bekamen wir immer wieder Hinweise darauf, dass Riedl noch mehr Grundstücke in Grafenwörth erworben hat. Wir sichteten dutzende Grundbuchauszüge, Kauf- und Schenkungsverträge.

Gesprächspartner:innen

Sandra Bauer, Head of Corporate Communications Swietelsky AG

Alfred Riedl, Bürgermeister Grafenwörth

Helmut Ferrari, Gemeinderat Grafenwörth (Liste Bürger für Bürger)

Eric Heinke, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht

