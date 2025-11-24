Algokind: Check, was dich steuert!
Algorithmen sind überall. Beim Scrollen, Suchen, Shoppen, Musikhören, sogar dann, wenn du überzeugt bist, alles selbst zu entscheiden. Sie sortieren Informationen, priorisieren Themen und beeinflussen, was dir im digitalen Alltag begegnet.
Genau da setzt Algokind an. Die WZ Initiative zeigt dir, wie diese Systeme funktionieren, verständlich, alltagsnah und ohne Panikmache.
- Mehr für dich: Die Verschwörer:innen in uns
Warum solltest du bei @algokind vorbeischauen?
Weil du dort alles findest, was dir hilft, deinen digitalen Alltag zu durchschauen: kompakte Erklärvideos, kurze Wissensmodule und klare Einordnungen, die zeigen, wie Entscheidungen im Hintergrund getroffen werden. Dazu gibt es viele reale Beispiele - natürlich auch positive. Denn Algorithmen sind nicht nur Filterblasen und komische Empfehlungen. Oft erleichtern sie deinen Alltag, machen Dinge schneller, personalisierter oder sogar überraschend hilfreich.
Unsere @algokind Initiative
Bei @algokind erfährst du, wie Algorithmen Entscheidungen formen – verständlich, nah und ohne Panik.
Auf @algokind findest du den Content, der dir zeigt, was in deinem digitalen Alltag wirklich passiert und wie du ihn bewusster steuern kannst.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.