Genau da setzt Algokind an. Die WZ Initiative zeigt dir, wie diese Systeme funktionieren, verständlich, alltagsnah und ohne Panikmache.

Warum solltest du bei @algokind vorbeischauen?

Weil du dort alles findest, was dir hilft, deinen digitalen Alltag zu durchschauen: kompakte Erklärvideos, kurze Wissensmodule und klare Einordnungen, die zeigen, wie Entscheidungen im Hintergrund getroffen werden. Dazu gibt es viele reale Beispiele - natürlich auch positive. Denn Algorithmen sind nicht nur Filterblasen und komische Empfehlungen. Oft erleichtern sie deinen Alltag, machen Dinge schneller, personalisierter oder sogar überraschend hilfreich.

Auf @algokind findest du den Content, der dir zeigt, was in deinem digitalen Alltag wirklich passiert und wie du ihn bewusster steuern kannst.